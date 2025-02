"Lo que eres es una hija de la gran p***, loca de mierda. Me c*** en dios, te apuñalo y no dejo de ti ni las huellas", con estas palabras se dirige el acusado del doble crimen a su pareja, la misma a la que presuntamente asesinó. Además, ya advertía de manera clara que quería matarla: "Cualquier día la mato y apareces muerta eh".