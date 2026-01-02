Miguel Salazar Madrid, 02 ENE 2026 - 13:31h.

José Luis Quintana, líder del PSOE extremeño en funciones, desmiente las acusaciones recibidas por la edil

Nueva grieta en el PSOE. Una edil socialista ha denunciado en el canal interno del partido a José Luis Quintana, delegado de Gobierno en Extremadura, líder de la formación en funciones en la autonomía y amigo íntimo de Pedro Sánchez. Como hemos podido saber en 'En boca de todos', la denuncia se basa en amenazas vía telefónica y difamaciones.

"Nunca he tenido miedo a nadie por mucho poder que tuviera", relata en redes sociales. La misma mujer reprocha que haya sido despedida de su puesto en una concejalía tras haber sido acosada presuntamente por Quintana. El socialista, por su parte, niega los hechos de manera rotunda.

José Luis Quintana, sobre la denuncia: "Es rotundamente falso"

"Quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirman en sus redes es rotundamente falso", comparte en un mensaje en la red social 'X' Quintana.

El nuevo caso de presunto acoso se suma al del alcalde de Almussafes, que ha dimitido recientemente tras ser también denunciado por el mismo supuesto. La oldeada de denuncias dentro del canal interno del partido han hecho mella en la formación, que alcanzó mínimos históricos en votos en las elecciones de Extremadura del pasado 20 de diciembre.

"No soy parte para decir si esta noticia es falsa o verdadera. Los canales de denuncia son canales para que las mujeres o los hombres les ayude a denunciar ante la justicia", analiza la periodista Marta Pastor en el programa de Cuatro. La misma entrevistada considera que el PSOE no puede convertirse en "juez" de la historia.

"Se nos llena la boca con el 'me too' y 'hermana yo si te creo'. Pero a la hora de la verdad en ningún caso hay ninguna medida, un apartamiento", asegura Pastor.