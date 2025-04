El Gobierno baraja la posibilidad de rebajar la edad de voto de 18 a 16 años. Un millón de jóvenes se sumarían al censo electoral. Según informa Susana Camacho en el vídeo, esta iniciativa no es nueva y ya se ha votado en el Congreso con anterioridad, en cualquier caso, los expertos afirman que no afectaría de manera significativa a los resultados electorales.

Con 16 años te puedes casar, trabajar, tener armas y hasta hacer testamento. Ahora, el Gobierno quiere que esos jóvenes también puedan votar. Aunque no todos ellos estén a favor ya que creen que “aún no tengo las cosas muy claras” y consideran que “con 16 años la gente se influye mucho con las redes sociales y hablan de votar partidos que no deberían votarse”. Además, creen que “no estoy muy preparado ya que no tengo ni idea de lo que pasa ahora mismo”.