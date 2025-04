Belarra promete el resurgir de Podemos ante la izquierda "dócil" de Sumar

"Me voy a dejar la piel hasta tener la fuerza política e institucional hasta frenar este rearme y este régimen de guerra que nos está poniendo en riesgo a todas", ha apostillado la recién reelegida líder de Podemos en su discurso de proclamación en el cierre de la quinta asamblea ciudadana del partido, celebrada en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid.

La dirigente morada ha destacado que Podemos es una historia de "superación" y "resiliencia" , puesto que han logrado los más "difícil" durante sus once años de historia que es resistir los últimos tres pese a que "todo el mundo" les daba "por muertos" y "casi lo consiguen".

"Una izquierda que aceptara el envío de armas a Ucrania, que se asusta cuando se desata la ofensiva judicial contra la ley 'Solo sí es sí', que esté en el Gobierno sin hacer ruido y sin conseguir nada. Una izquierda que no quiera joderse la vida como se la jodieron Irene Montero y Pablo Iglesias", ha exclamado la secretaria general de Podemos para lanzar duros reproches a Sumar y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando compartieron espacio político.

De esta forma, Belarra ha trasladado a su simpatizantes que "están en pie" y que está "orgullosa" de su militancia , porque con su resistencia son la "china en el zapato del régimen, la gente que no se agacha" y que aguanta "en el peor momento".

"Ahora las mujeres ya no nos callamos, ahora no queremos que ningún juez nos pregunte si cerramos bien las piernas o cuestione nuestro testimonio. Ya no queremos ser esclavas en nuestros propios hogares asumiendo el conjunto de los cuidados. Se acabó verte obligada a follar con tu novio porque es tu pareja. Se acabó ocultar quienes somos", ha declarado la dirigente morada.