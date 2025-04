La expareja de Koldo García acude de incógnito al Senado

En el arranque de la comparecencia, la senadora de UPN, María del Mar Caballero, ha consultado a la Mesa de la comisión de investigación si se trataba realmente de Patricia U.: "Porque me sorprende que se pueda c omparecer disfrazado o tapado de manera que no se pueda saber quién es la persona que comparezca".

Tras el caos inicial y la sorpresa generalizada por su atuendo, Úriz se ha acogido a su derecho a no declarar. "Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada", ha dicho.