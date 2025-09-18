Hernán Zin se sienta en el chester junto a Risto Mejide

La indignación de Risto Mejide tras la defensa del COI para que Israel se mantenga en las competiciones internacionales: "Estoy en shock"

Compartir







Hernán Zin es cineasta, escritor, reportero de guerra y productor. El 25 de noviembre estrena su último documental 'Todos somos Gaza' y se ha sentado en el chester de 'Todo es mentira' junto a Risto Mejide para hablar sobre todo lo que ha vivido en Gaza durante la grabación.

''Este documental parte de 'Nación Gaza', que es uno que hice en 2014 donde durante la anterior guerra seguí a 10 niños. Y el desafío durante estos 22 meses ha sido encontrarlos, seguirlos y no es fácil rodar en un genocidio y más cuando a los extranjeros no nos dejan entrar, es una labor titánica'', comienza explicando el director.

Hernán Zin explica lo difícil que es la situación: ''No estamos viendo el 1% de lo que sucede en Gaza. Si ya nos parece terrible lo que vemos cuando hablas todos los días con la gente ahí, cuando le pones nombre, apellido, yo lloro todos los días, no te puedo decir y he sido corresponsal de guerra de 30 años, y lloro todos los días''.

Por otro lado, critica el trabajo de la embajada israelí: ''Los reporteros no podemos creer nada de lo que diga la embajadora de Israel, deberíamos hacer un boicot porque las fuentes hay que verificarlas. Entonces pueden decir cualquier tontería que no estamos ahí los reporteros para, bueno, ver si es verdad o no, entonces deberíamos por defecto ya tomar todo lo que dicen como mentira ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejan entrar?''.

Además, cuenta que más de 210 periodistas han sido asesinados por el ejercito israelí en la Franja de Gaza y explica que la embajada no le deja entrar pese a que lleva llamando 21 días: ''Ningún periodista extranjero ha podido entrar, salvaríamos vidas. Yo daría la mano por estar ahí, porque sé que no van a matar a mis compañeros''.

Por otro lado, Hernán Zin da más datos: ''Estamos hablando de 480.000 niños muertos, esa es la cifra real. Y estamos hablando de que el agua está contaminada, de que no hay comida, de que la tierra, imagínate, han tirado seis bombas de Hiroshima ahí y esto lo llevan haciendo 20 años. La tierra, esa tierra, está llena de ácidos, de radiación, es un lugar insalubre y la gente sobrevive como puede''.

Hernan Zin explica a fondo todo lo que ha vivido durante estos años grabando el documental, dale al play y disfruta de la entrevista completa de Risto Mejide al director.