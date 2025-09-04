Lara Guerra 04 SEP 2025 - 23:38h.

Vanesa Martín comparte el lugar donde se subió por primera vez a un escenario

Isabel Jiménez llega con una nueva entrega de 'Mis raíces' con una gran invitada: María Vanesa Martín Mata, cantante y compositora nacida el 14 de noviembre de 1980 en Málaga. Desde los seis años, momento en el que su padre le regaló su primera guitarra, comenzó a sentirse muy unida al mundo de la música hasta tal punto que orientó toda su vida en torno a ella.

La periodista ha hecho un recorrido sobre su vida comenzando con su infancia en el que no ha dudado en preguntarle por su primer recuerdo siendo tan solo una niña y le ha contado el suyo: "El primero que yo tengo es en el Tivoli de Málaga con mis padres". Vanesa al escuchar este dato se ha quedado completamente en shock ya que este es el lugar donde realizó su primera actuación: "No me lo puedo creer, que ilusión me hace", asegura.

Vanesa Martín desvela cuál fue el primer escenario al que subió: "Tenía seis o siete años cuando subí en Tivoli junto a los amigos de mi padre"

El Tivoli fue un parque de atracciones mítico donde grandes generaciones como las de Isabel y la propia Vanesa han pasado grandes momentos de su infancia; y aquí fue el lugar donde se subió por primera vez la cantante a un escenario: "Fue con seis o siete años en el Tivoli, por eso me ha hecho ilusión que me lo digas. Los amigos de mis padres tenían un grupo que se llamaba 'Canela fina'.

Su padre, que también ha querido participar en esta entrevista, ha revelado más detalles sobre el grupo musical del que Vanesa fue parte: "Agustín es un amigo de hace muchos años, y yo iba a todo lo que hacían; y como mi hija era muy pequeña pues me la llevada a todo lo que hacían", asegura.