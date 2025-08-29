'Mis raíces: Ana Peleteiro', completo (28/08/2025), en vídeo

cuatro.com 29 AGO 2025 - 01:00h.

Dale al 'play' y disfruta del programa completo de 'Mis raíces' del 28 de agosto de 2025 con Ana Peleteiro como protagonista

Medallista olímpica y campeona de Europa, Ana Peleteiro es la saltadora más exitosa de España. Además de su poder en el triple salto, Ana Peleteiro es conocida por su fuerte personalidad fuera de las pistas. Charlamos con ella en su tierra gallega, a donde ha regresado en busca de una nueva reconexión