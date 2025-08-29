Lara Guerra 29 AGO 2025 - 00:45h.

Ana Peleteiro se abre en canal junto a su madre, Carmen y su padre José, con Isabel Jiménez en 'Mis raíces' al rememorar los duros momentos que vivió durante su adolescencia por culpa del acoso en el instituto.

Carmen era profesora del colegio en el que estaba estudiando la atleta, algo que fue un gran reto para ambas. Entre risas, han recordado una anécdota que marcó de pequeña a Peleteiro: "No me dejaba llamarla mamá. Que me diga mi madre '¿Dónde está tu mamá? yo soy tu profe Carmen' Mis amigas alucinaban y yo pasé una vergüenza". Su madre sobre esto confiesa que no se acuerda de ese día pero "ella sin embargo lo vivió con dolor y me lo echa en cara muchas veces". Asimismo, Carmen comenta que era complicado cuando Ana se saltaba una norma: "Que lo haga tu propia hija yo lo llevaba muy mal".

Ana Peleteiro, sobre el acoso recibido en el instituto: "Mi padre me hizo una mujer muy fuerte y luchadora"

Por otro lado, Peleteiro ha relatado un duro momento de su adolescencia: "Sufrí un poco más en el instituto, pero porque creo que ahí todos somos un poco más capullos; siempre van a buscar algo con lo que meterse contigo. En ese sentido mi madre me decía 'si te pasa algo me lo dices', pero mi padre era más de si se meten contigo tú devuélvela".

Además, la atleta explica que su padre también le enseñó a que "no me comiesen. Me dijo que no diese la primera, pero si te dan una, tú le das tres". Al escuchar esto, José comenta que tal vez no fueron las palabras adecuadas: "Igual no fue el comentario adecuado que le tendría que haber dicho o si lo fue, no sé", a lo que su hija afirma que sí y que "fue el mejor comentario que pudiste hacer porque sino me iban a comer".

Sentir tu apoyo en ese momento en el que el instituto estaba teniendo problemas y estaba literal todos los días en la jefatura de estudios, era importante", le comenta. "Mi padre me crio así e hizo una mujer muy fuerte y luchadora; y mi madre con más conversación. Creo que ahora de adulta he mezclado las dos partes

Por último, Isabel Jiménez ha querido conocer como afrontaron Carmen y José esta etapa de acoso escolar. Carmen cuenta que lo pasó mal y que lo que más la afectó fue "que una hija de una profesora fuese tan salvaje", relata entre risas; a lo que su padre añade: "Siempre fue bastante peleona".