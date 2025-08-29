Alberto Samperio 29 AGO 2025 - 00:40h.

José Manuel Peleteiro y Carmen Brión han recordado el momento en el que Ana llegó a sus vidas

En el nuevo programa de 'Mis raíces' la deportista Ana Peleteiro nos ha descubierto los secretos más profundos de su vida, tanto en su trayectoria profesional como atleta, como en su faceta más personal. Uno de los temas que se ha tratado en la entrevista ha sido el momento en el que sus padres la adoptaron.

Peleteiro fue una niña adoptada cuando ella todavía era prácticamente un bebé. Carmen Brión y José Manuel, los padres adoptivos, siempre habían deseado tener un hijo y ese deseo se cumplió cuando recibieron una llamada de los servicios sociales.

El padre de la deportista descolgó el teléfono y se quedó muy sorprendido cuando le comentaron que había una niña para ellos. "Hacía cuatro años que habíamos enviado la solicitud y yo tenía el tema dado por finiquitado", ha recordado José Manuel Peleteiro.

Carmen Brión ha mencionado que la adopción de Ana fue de un día para otro y no dio tiempo a asimilar la situación: "No teníamos nada, no teníamos la habitación preparada". Pero sin duda, una de las partes más difíciles fue el hecho de que fuera una niña mulata.

"Te pasa por la cabeza de repente un poco de miedo porque nosotros vivimos en un mundo de blancos. Nosotros pensamos en la situación de criar a una niña negrita en un mundo de blancos en el que nos íbamos a encontrar muchos problemas. Al fin y al cabo dijimos que a nosotros el color no nos importa en absoluto. ¿Qué más da el color? ¿El color qué importancia puede tener?", ha señalado la madre de Ana.

Carmen ha recordado con mucha felicidad el momento en el que tuvo a Ana entre sus brazos: "Una vez que te la ponen en el regazo tú ves a tu hija. No piensas en nada más, no piensas si es adoptada, si le va a faltar una pierna..."

Ana Peleteiro, sobre la adopción: "Nunca he sufrido nada"

La deportista también se ha pronunciado sobre la adopción y ha recordado que ella nunca tuvo una charla con sus padres para que le aclarasen que era adoptada: "Empecé a crecer, me veía en el espejo y era diferente a mis padres. Ha sido algo natural".

La atleta ha confesado que ella nunca ha sufrido por ser adoptada: "Nunca se me ha escondido nada y por eso yo creo que nunca he sufrido nada. Para mí nunca ha sido un shock porque siempre lo he sabido". Sin embargo, la madre de Peleteiro ha confesado que siempre tuvo miedo de que los padres verdaderos volvieran para recuperar a su hija.