Ana Peleteiro habla sobre sus sesiones en terapia: "He cambiado muchísimo mi forma de ser y sobre todo mi manera de tomarme las cosas"

Ana Peleteiro se veía inmersa en una polémica tras una entrevista en un pódcast con Laura Escanes donde la triplista habló de numerosos temas y en uno de ellos trató la igualdad en el atletismo. Sus palabras hicieron que se la tachara de racista, algo que ha afectado encarecidamente a la deportista, que dio varias declaraciones para aclararlo.

Isabel Jiménez ha tratado junto a sus padres y la propia atleta lo ocurrido para poder conocer como afrontaron la multitud de críticas recibidas. Por la parte de Carmen Brión, ella comenta a la periodista que "nosotros le dimos nuestra opinión de que no contestara, no tiene porque ser la salvavidas de todos los casos que hay. Me parece que callarse cuando es una injusticia tampoco está bien", asegura.

José Manuel, padre de Ana confiesa que "al principio me hacia un poco de daño porque había comentarios totalmente...que no había por donde cogerlos, de todo tipo. Ya incluso prefiero no entrar en muchas cosas".

Por otro lado, Ana Peleteiro se sincera como nunca sobre su carácter, cuáles fueron sus sentimientos cuando ocurrió y cómo se ha sentido yendo a terapia: "Es algo que no me gusta de mí, me gustaría tomarme las cosas con más calma. A día de hoy he cambiado muchísimo mi forma de ser y sobre todo mi forma de tomarme las cosas.

Mi primera emoción no es la rabia, es la tristeza

Además, la deportista comenta que "cuando empecé en terapia mi coach me decía '¿A ti esto por qué te enfada? ¿Va a cambiar algo de tu vida? ¿Vas a irte a dormir de forma diferente? Para qué vas a gastar energía en algo que no va a cambiar absolutamente nada de tu vida'. Asimismo la atleta confiesa que "ver las cosas desde esta perspectiva me ha hecho ver el mundo de una forma diferente. Yo sufro mucho cuando me enfado y la gente se piensa que no lo hago. Tengo una discusión con cualquier persona y yo llego a mi casa llorando, y estoy mal cuatro días.

Sobre lo que su coach le dijo en terapia explica que: "Mi primera emoción no es la rabia, ni el enfado, ni la ira, es la tristeza; y claro como yo fui una niña adoptada pues hablando y hablando con ella me dijo que el daño que produce que tu madre te abandone a las horas de nacer llegamos a la conclusión de que yo tenía miedo al abandono, entonces para ti discutir con alguien hace que pienses que te van a abandonar. A partir de aquí empecé a relativizar mucho y aunque soy una persona con carácter y nervio, si le preguntas a mis mejores amigas de toda la vida, te van a decir 'es que Ana es otra persona'.