Andrés Iniesta y Anna Ortiz recuerdan la historia de cómo se conocieron

Anna Ortiz no descarta tener un sexto hijo con Andrés Iniesta: “Disfrutamos mucho de ellos”

Andrés Iniesta y su mujer, Anna Ortiz, llevan juntos 17 años. Se conocieron la noche de San Juan de 2007 y, aunque él dice que lo suyo fue amor a primera vista, a ella le costó un poco más enamorarse del futbolista.

Había terminado la temporada e Iniesta salió a tomar algo con unos amigos. Pasado un rato pensaba marcharse, pero le convencieron de quedarse un poco más. Y fue en el siguiente local donde conoció a Anna. “Fueron muchas casualidades”, recuerda el futbolista.

Anna estaba trabajando en la barra y alguien la avisó de que iba a ir Iniesta. A ella no le gustaba el fútbol, pero a su amiga sí, que le pidió que le dejara atenderle. Ella aceptó, sin saber lo que pasaría después.

“La historia es que mi amor fue a primera vista y cuando la conocí se potenció, y ella fue al revés”, cuenta Iniesta a Isabel Jiménez en ‘Mis raíces’. Al futbolista le costó conquistar a su actual mujer. Además, ella entonces tenía pareja. Tras meses de mensajes y de “mucho trabajo y mucha dedicación”, finalmente lograría su objetivo.

El ultimátum de Iniesta a Anna Ortiz

La pareja ha recordado que incluso él llegó a enviarle a Anna un mail a modo de ultimátum. “Si no había interés, no íbamos a estar perdiendo el tiempo toda la vida”, explica Iniesta. Pero al final Anna se enamoró de él. Recuerda exactamente en qué momento sucedió: Se fue a Japón de gira y me trajo un avión y una carta. Ese día se pegó como dos horas de tráfico de Barcelona a Mataró y nos encontramos en una gasolinera. Ese día que nos encontramos y leí la carta le dije a mi hermana: Me he enamorado”.

Luego llegaría el momento de contárselo a sus padres. Al principio, ellos sospecharon un poco por el hecho de que él era futbolista, pero luego la cosa cambió. Incluso es la madre de Anna la que guarda todavía la carta de amor con la que Andrés la enamoró.