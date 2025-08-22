cuatro.com 22 AGO 2025 - 00:30h.

Iniesta se mudó de Albacete a Barcelona con 12 años para jugar en las categorías inferiores del Barça

Carlos Cuerpo recuerda junto a su familia la drástica decisión de sus padres que cambió el rumbo de sus vidas: "Fue un ‘shock’"

Compartir







Andrés Iniesta ya llamaba la atención jugando al fútbol desde que era pequeño. Había despuntado en Albacete y su clase despertó el interés del FC Barcelona. Él en un principio no quería irse a la Masía, pero su padre le convenció. Acabó siendo la decisión que marcaría su futuro, aunque en ese momento a punto estuvo de volver a casa.

Tenía 12 años cuando su padre le convenció de irse al Barça. Sus padres y su abuelo materno le dejaron en la Masía y ellos se fueron a pasar la noche a un hotel cercano, y todos lo pasaron muy mal.

Esa primera noche (y también algunas de las siguientes, como él mismo le ha contado a Isabel Jiménez en ‘Mis raíces’) Iniesta lo pasó realmente mal. “Fue terrorífica, de las peores de mi vida”, recuerda.

El sufrimiento del padre de Iniesta cuando le dejó en la Masía

Pero él no fue el único que sufrió, también lo hizo toda su familia. Especialmente su padre, que estuvo a punto de ir a recogerle para llevarle de vuelta a Fuentealbilla. José Antonio no paraba de dar vueltas por la habitación del hotel e incluso tuvo que irse a la cafetería porque sentía que se ahogaba.

PUEDE INTERESARTE La divertida anécdota de Carlos Cuerpo tras convertirse en ministro: fue confundido con este famoso actor

Después de un rato desahogándose, su mujer intervino. “Ella me dice: ¿Puedo hablar? Dice: Eres el más egoísta que he conocido en la vida. Con lo que has gobernado todo el verano hasta que ha venido aquí, una guerra civil que has llevado tú solo, ¿y ahora te lo quieres llevar? ¿No le vas a dar la oportunidad? Yo me seguía ahogando, pero tuve que tragar porque es que llevaba razón”.

Iniesta recuerda que sus padres y su hermana lo pasaron mal por su marcha. “Lo sufrieron en silencio”, afirma. Tanto, que las primeras semanas que estuvo en Barcelona ni siquiera podían hablar: “Era imposible, era oír la voz y ya no articular palabra”.

Esa etapa, aunque dura, acabó pasando e Iniesta fue adaptándose a Barcelona y haciéndose un hueco en el club.