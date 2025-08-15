Laura Ceballo 15 AGO 2025 - 00:15h.

En la quinta entrega de 'Mis raíces', Isabel Jiménez ha entrevistado a Carlos Cuerpo, ministro de Economía. En el ránking de reconocimiento público entre los 22 ministros, éste se encuentra en la parte más baja de la lista. Y es que, según las últimas encuestas del CIS, solo le conocen un 28 por ciento de los españoles. Sin embargo, es el ministro mejor valorado.

La presentadora le ha preguntado precisamente cómo lleva este asunto: "Hay un punto que fue quizá cuando cambié el chip, y es que me empecé a dar cuenta de que hay más gente que me conoce a mí de la que yo conozco".

Cuando Carlos Cuerpo llegó a ser ministro, era muy poco conocido por parte de la población: "Para los que estamos en comunicación, poder desarrollar toda esa faceta todo un rato", confesaba Raquel Martín-Maestro, su directora de comunicación.

"Algunas veces saben quién eres, otras simplemente les suena la cara y hay alguna anécdota también divertida", continuaba el ministro. Al escuchar estas palabras, Isabel Jiménez no dudaba en pedirle que la compartiera. Era entonces cuando el ministro recordaba el día en el que fue confundido con un famoso actor de nuestro país.

Carlos Cuerpo: "Fue tal cual"

"Perdonadme la anécdota, pero es que fue tal cual. Yendo a unos premios en Yuste, estoy llegando con el coche, y era como un concurso de la tele, cada uno intentando adivinar quién era el que llegaba. De esto que bajas la ventana para ya mirar y te ven. Dijo uno '¡Mario Casas!' y yo dije '¡Toma!'", le contaba a la presnetadora mientras los dos estallaban en carcajadas.