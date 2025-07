cuatro.com 25 JUL 2025 - 00:45h.

La hermana de la cantante falleció a causa de un cáncer

La hija de Marta Sánchez confiesa cómo es la cantante como madre: ''No quiere que cometa los mismos errores que ella''

Compartir







Paz, la hermana Melliza de Marta Sánchez falleció de cáncer tras tres años de enfermedad y le dejó a la cantante un vacío imposible de llenar. La cantante se abre en 'Mis raíces' y cuenta cómo lleva el proceso del duelo desde que sucedió.

Marta cuenta cómo vivió la muerte de su hermana y se emociona al recordarla: ''Fue un momento muy duro del que todavía no me he recuperado del todo'', e indica que el fallecimiento de su padre tampoco lo ha superado: ''La muerte de mi padre con 36 años, que yo tenía, ni la de mi hermana 2 años después, que fue con teniendo nosotras 38''.

''Y algo que nunca entendí, no, que por qué le tocó a ella, no sé, siempre hemos estado muy unidas y en mi casa éramos uña y carne, siempre íbamos todo el rato juntas a todo'', cuenta Marta recordando con cariño esa época de su vida.

Y se ríe al recordar que ambas eran muy diferentes en el colegio: ''No me quería ayudar, me decía, 'estudia tú guapa'. Yo no, a mí no me gustaba estudiar y entonces ella sacaba muy buenas notas y cuando yo tenía malas notas, que tenía a lo mejor 5 o 6 suspensos las escondía debajo del colchón, entonces ella decía ' bueno, te espero 7 días, pero ya cuando pasen 7 días yo se las voy a enseñar a papá y a mamá, porque las mías son sobresalientes, guapa, que tú no tengo la culpa de que suspendas'. La pobrecita era tan buena con eso''.

Además, cuenta que su hija tiene cierto parecido a su hermana: ''Se parece un poco a mi hija, tiene un aire, ¿verdad? nunca sé si lo hubiera dicho, pero cuanto más me lo dicen, más caigo en la cuenta de que sí''.

Paula, su hija, también coincide: ''Me lo dicen un montón, hay personas que lo ven físicamente, otras que lo ven como en más personalidad, como que soy más tranquila que mi madre igual puede ser, mi tía Paz era como la tranquilita y mi madre la nervio puro''.