cuatro.com 25 JUL 2025 - 00:15h.

La cantante confiesa cómo se ha sentido durante su carrera y explica cómo afronta las críticas

Paula, la hija de Marta Sánchez, habla por primera vez en televisión: ''Mi madre me pide consejo para todo''

Compartir







Marta Sánchez se ha abierto por completo en su entrevista con Isabel Jiménez en 'Mis raíces' y ha hecho un repaso por su su carrera musical. Durante la conversación, ha compartido cómo se ha sentido a lo largo de los años respecto al trato que la industria musical da a los cantantes.

Isabel Jiménez ha querido saber si en algún momento de su carrera Marta se ha sentido ''producto u objeto'', y la cantante se ha sincerado: ''No sé, no me acuerdo, hace tanto que pasó eso. Creo que en realidad me he sentido muy valorada''.

''Esos accidentes laborales que les suceden a algunas mujeres de que han sido acosadas y tal. He tenido la suerte de que realmente no lo he pasado mal con eso. He tenido un par de managers que eran un poco caraduras, que se creían que por ser tus managers podían, pues entre comillas, coquetear contigo, pero no hasta el punto de temblar o de sufrir'', confiesa la cantante.

Además, la cantante explica que su carácter ha tenido mucho que ver: ''Yo también he tenido mucho carácter, entonces yo siempre he tenido las cosas muy claras y he intentado hacerme valorar, de ahí mi fama a veces de que soy difícil para trabajar''.

PUEDE INTERESARTE Así es la casa donde vive Blanca Romero: en medio del campo y construida por su padre

''Pero es que la gente cuando marcas límites o dices 'no' es que eres difícil, no, porque es más fácil decir eso que que Marta es una mujer con las cosas claras, ¿no?'', añade la cantante.

Marta Sánchez se pronuncia sobre las críticas que ha recibido a lo largo de los años

La cantante, en muchas ocasiones, ha sido víctima de las críticas, una de las más sonadas fue cuando le puso su propia letra al himno de España, algo que no acabó de gustar del todo a muchos.

Pero Marta confiesa cómo afronta las críticas: ''Me gustan las críticas, o sea, cuando todo el mundo dice que eres maravilloso y que lo haces todo muy bien, es que algo no funciona. O sea, yo creo que todos tenemos un talón de Aquiles y una parte de nosotros que no es tan mágica o tan talentosa. Me gusta que me digan mis defectos para corregirlos. No me gusta que me alaben todo porque yo no soy perfecta''.

''Más allá de los haters que hay veces que creo que tampoco te conocen lo suficiente como para dictaminar unas cosas que son muy crudas, no y muy desagradables. Yo creo que me han criticado más por mi forma de ser que por mi lado artístico'', asegura la cantante.