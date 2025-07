cuatro.com 24 JUL 2025 - 23:30h.

Marta Sánchez se reúne con su gran amiga y ella revela cómo es la cantante en la intimidad

Isabel Jiménez se adentra en la vida de Marta Sánchez, en la nueva entrega de 'Mis Raíces' en Cuatro

Marta Sánchez fue icono del pop y de la moda de los 80 y los 90 y actualmente es una de las grandes voces femeninas de España. Ahora, la cantante se abre por completo con Isabel Jiménez en una nueva entrega de ‘Mis raíces’.

En su recorrido por su barrio natal de Madrid, Marta Sánchez se reúne con Chiquinquirá Figueroa, su amiga del alma a la que incluso su hija llama 'la tía' y que ha estado tanto en los buenos como en los malos momentos.

Chiquin y Marta rememoran el momento en el que se conocieron hace 38 años cuando una amiga en común les presentó, y la amiga de la cantante confiesa cómo fue ese momento: ''Toco al timbre y me abre una chica con una coletita, un jersey de algodón (...) Ten en cuenta que Marta era la sex symbol''.

Y Marta revela lo que le llamó la atención: ''Chiquin pasa de mí, pero de una manera...yo que estaba acostumbrada. Me volvió loca cómo fue su manera de hablarme y de ignorarme'', pero Chiqui se explica: ''No era por castigo es que era un personaje y a veces prejuzgamos sin querer, pero no era el estilo que a mi me gustaba (...)''.

Pero no solo son amigas si no que ahora también son vecinas, y cuentan cómo llevan la convivencia, entre risas: ''Los domingos les subimos chocolate con churros'', confiesa Marta y se queja de tener que escuchar los tacones de su amiga todos los días.

Las dos amigas confiesan que se llevan muy bien y que ambas se benefician del armario de la otra, y Chiquin explica lo único que no pueden hacer juntas: ''Con Marta puedo compartir todo, todo es todo, creo que no hay una cosa que no hayamos hecho juntas, pero dormir se nos hace bastante difícil, tiene un oído sensible y cuando hacemos viajes, cada una a su habitación''.