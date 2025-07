cuatro.com 24 JUL 2025 - 23:45h.

Marta Sánchez, una de las voces femeninas más famosas de nuestro país, ha sido la segunda invitada de ‘Mis raíces’, el programa de entrevistas presentado por Isabel Jiménez que nos permite conocer a fondo la vida de los famosos de España.

Hasta ahora, la hija de la cantante, Paula Cabanas, no había aparecido nunca en ninguna entrevista de televisión, pero en esta ocasión, la estudiante de diseño, que no ha seguido los pasos de su madre en la música, se abre por completo para darnos a conocer un poco más a Marta Sánchez.

Paula explica por qué nunca ha concedido ninguna entrevista en televisión: ‘’Siempre he tenido mucho cuidado con esas cosas, básicamente no me gusta el mundo televisivo porque lo he vivido de muy cerca con mi madre’’.

Y explica lo que ha supuesto este mundo para ella: ‘’Era todos los días tener a alguien fuera, se me hacía un poco pesado, pero lo normalicé. Como lo he vivido desde siempre, nunca me he parado a pensar quién es mi madre. Hace muy poco que de verdad me di cuenta de quien es mi madre y quién era’’.

‘’Hace dos años vi un programa de paparazis y ahí dije ‘ha sido muy importante’. Es que para mí es mi madre, no la veo como cantante ni famosa, la veo como mamá, es que además, es una madre totalmente normal en casa’’, explica a Isabel Jiménez.

Paula cuenta cómo es su día a día en casa y confiesa, entre risas, que su madre ''cocina muy bien, pero muy pocas veces'' y revela cuál es el plato favorito que siempre le pide: pasta con langostinos.

Paula: ‘’Mi madre me pide consejo para absolutamente todo’’.

Además, Paula cuenta que ella y su madre ‘’trabajan’’ juntas desde hace unos años: ‘’Soy como su asistente personal, no sé decirte exactamente qué hago porque cada vez hago algo diferente, pero sí. Además, nos lo pasamos muy bien juntas, nos reímos mucho’’.

‘’Yo no sé por qué, pero siempre me pide consejo para absolutamente todo, a veces me quedo callada y pienso ‘me está haciendo caso, qué guay’. Mi madre siempre digo que se ha atrevido a todo’’, confiesa ilusionada la hija de la cantante.