Palomo Spain se sincera al hablar de las críticas que recibió en su infancia: "Quise huir de aquí como loco"
"No tengo la sensación de haber sido un chico apaleado para nada", ha asegurado a Isabel Jiménez
En la nueva entrega de 'Mis raíces', Isabel Jiménez ha viajado hasta Posadas. Allí le esperaba Alejandro Gómez Palomo, conocido mundialmente como Palomo Spain, con quien ha compartido conversaciones de lo más interesantes y quien le ha enseñado todo lo que tiene que ver con él y con sus orígenes. Después de visitar el taller, el lugar donde nacen todas sus creaciones, acudían a la casa del diseñador.
Allí, compartían confidencias y la presentadora le preguntaba si en algún momento alguien le había hecho pasarlo mal: "No. No he sido un chico que haya sufrido mucho. Por supuesto, de pequeño, al haber sido diferente, he recibido todo tipo de críticas. Pero he tenido una personalidad tan fuerte siempre que me ha dado igual", comenzaba.
Y es que, precisamente en esa personalidad fuerte, ha estado su secreto: "Me he sentido un poco por encima de todo. Yo siempre he ido por la vida un poco levitando. Y he tenido lo típico que te llamaban 'marica' en el instituto, por supuesto. Pero no he sido, no tengo la sensación de haber sido, un chico apaleado para nada".
Palomo Spain: "A los 18 ya me fui a vivir a Londres"
No obstante, acto seguido confesaba a Isabel Jiménez sus ganas de salir del pueblo y conocer mundo: "Sí que quise huir de aquí como loco en cuanto podía. De adolescente. Yo a los 16 ya me fui a vivir a Córdoba, que ya era un pequeño cambio. Y a los 18 ya me fui a vivir a Londres".
Nada más llegar a Londres, supo que ese era lugar en ese momento: "Tuve la suerte que el primer día que llegué, mi primera residencia, estaba en el sitio más moderno de Londres en ese momento. Salí a la calle, vi a la gente, y dije 'por fin estoy en mi sitio'. Estaba fascinado y enamorado".