Laura Ceballo 08 AGO 2025 - 00:00h.

Isabel Jiménez comparte con todos ellos la hora del desayuno, algo sagrado en su día a día

Palomo Spain recuerda cómo confeccionó su famoso traje para Beyoncé: "La tela salió de un desván"

Compartir







Isabel Jiménez ha viajado hasta Posadas para conocer los orígenes de uno de los diseñadores más importantes de nuestro país. Alejandro Gómez Palomo, conocido mundialmente como Palomo Spain, ha abierto las puertas de su casa a 'Mis raíces'. Y no solo eso. También lo ha hecho con las de su prestigioso taller, el lugar en el que nacen todas sus creaciones.

Después de recorrer cada rincón y mostrarle a la presentadora todos sus rincones, llegaba el momento que nunca se saltan en su jornada laboral: el esperado desayuno. Cada día, Palomo y su equipo se reúnen en la cocina para hacer un descanso y pasar un tiempo charlando un poco de todo y fortaleciendo vínculos, "aunque sea el día de más estrés del mundo".

PUEDE INTERESARTE Brad Pitt, la clave que ayudó a Dulceida a que su padre entendiera que era bisexual

Isabel Jiménez les acompañaba y no dudaba en preguntarles cómo era su día a día en el taller. "Es muy divertido. Cada día es una cosa nueva, no es nada repetitivo", comentaba Jacobo Angulo, uno de sus diseñadores.

Las ventajas de crear en Córdoba

La presentadora les preguntaba entonces cómo era Palomo como jefe y si en alguna ocasión perdía los nervios. El propio Palomo tomaba la palabra: "No he echado una bronca a nadie de esta mesa en la vida", decía, mientras todos lo corroboraban. "Nos la echamos entre nosotros, como él no nos la echa...", añadía Jacobo. "A veces hasta me la echan ellos a mí", continuaba Palomo.

Y es que, el hecho de que el taller esté ubicado en Córdoba, es algo que todos sus integrantes valoran muy positivamente: "A mí, por ejemplo, me encanta ir a Madrid, nos encanta ir a la ciudad, pero estar aquí entre semana es lo que te relaja, te hace pensar más claro... Todo lo que piensa Alejandro, al final como no está contaminado de todo lo que hay en una gran ciudad, es mucho más auténtico", decía nuevamente Jacobo.

"Esto se ha convertido en nuestra burbuja. Nuestra vida diario casi sin horarios se basa aquí. Solo existe aquí, en este sitio", añadía Palomo.