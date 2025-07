El gesto de Dulceida para ayudar a su familia en la crisis de 2008: “No alcanzaba ni para el pan”

cuatro.com 01 AGO 2025 - 00:10h.

Salvador Domènech, padre de Dulceida: “La familia para ella es muy importante”

Así viven los padres de Dulceida las críticas a su hija: “Hay mucha maldad”

Aida Doménech, Dulceida en redes sociales, ofrecía una visión más personal de su vida en una charla sincera con Isabel Jiménez. En un nuevo capítulo de ‘Mis raíces’, la popular influencer se muestra abierta y transparente, compartiendo detalles sobre su historia, su familia y las vivencias que han influido en su trayectoria tanto a nivel profesional como en lo emocional.

Una de las épocas que más marcaron a Aida fue la crisis económica de 2008. Miles de familias españolas pasaron muchas dificultades económicas y la de Aida no fue una excepción, tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias.

“Mis padres pues eso, siempre había sido muy bien, yo en Reyes era de las que más regalos tenía y, de repente, pues tenía una cosa. Mi hermano y yo no entendíamos, no nos dijeron mira que si hay una crisis y tal… sobre todo yo me doy cuenta con la comida, porque mi padre cocina muy bien y entonces, de repente, una noche una tortilla francesa de un huevo y ya está…”, contaba Aida.

“Y mi madre a lo mejor no comía y luego se iba a la habitación a llorar, que eso me lo ha contado luego. Y nosotros éramos al final dos tontos, inconscientes, que no te das cuenta de las cosas…”, aseguraba la influencer.

“Yo siempre iba con buena cara, siempre con la sonrisa y, a lo mejor, te paraba alguien: ‘hola Salvador, ¿cómo estás?’ Bien, bien. ‘¿Cómo va la cosa?’ Bien, bien. Y pensando por dentro en ese momento, si no tengo ni para ir a buscar el pan…”, comentaba el padre de Aida.

La reacción de Dulceida

“Luego yo ahí, cuando se dieron con la crisis, ya cumplí 16 y entonces dije, venga, yo aparte de que me quiero pagar mis cosas, quiero ayudar en mi casa. Al final tus padres siempre, hasta que empiezas a volar, están ahí para todo y entonces con mis primeros sueldos les daba la mitad”, desvelaba Aida.

“Lo que cobraba trabajando decía, aquí tenéis el sobre… Y le decíamos, no, no, no, que es tuyo, no, no, no, hace falta en casa. Y la Aida cogía y lo daba a casa y nosotros le dábamos algo para ella. La familia para ella es importante”, decía Salvador Domènech, padre de Dulceida, en ‘Mis raíces’.