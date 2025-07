Así viven los padres de Dulceida las críticas a su hija: “Hay mucha maldad”

cuatro.com 31 JUL 2025 - 23:50h.

Salvador Domènech y Anna Pascual, se sinceran sobre su hija en ‘Mis raíces’

La travesura que llevó a Dulceida a estar un mes castigada: “Mi madre llamó a la policía”

Aida Doménech, más conocida como Dulceida, abre las puertas de su mundo y de su familia en un encuentro con Isabel Jiménez en una nueva entrega de ‘Mis raíces’.

El programa, además, ha contado con el testimonio de familiares y amigos muy cercanos. Su madre Anna, que trabaja con ella desde el inicio, y su padre Salvador, su gran referente masculino, ofrecen visiones distintas pero complementarias sobre su trayectoria.

Salvador Domènech, padre de Dulceida: “Me gusta vivir la vida divirtiéndome”

Salvador Domènech es el hombre más importante en la vida de Aida. Montador de instalaciones frigoríficas retirado, se toma con gran sentido del humor el estilo de vida de su hija, que la verdad es que no acaba de entender del todo.

“A mí, a ver, no es que me importe todo un bledo, pero me cachondeo de la gente, igual que se pueden cachondear de mí, no es aquello que yo me meto y después que no se metan conmigo, no. Me gusta, a ver, vivir la vida divirtiéndome, haciendo reír”, aseguraba Salvador junto a Isabel Jiménez con unas vistas envidiables de Barcelona de fondo.

“Mi padre es que es muy gracioso. Es mucho más pasota que mi madre, o sea, mi madre es como la más intensa. Aun así, las broncas y tal… al que le teníamos más miedo era mi padre”, contaba Dulceida.

Anna Pascual, madre de Dulceida, se sincera sobre cómo es su hija

Aida trabaja con su madre, Anna, una mujer que no tiene miedo a nada y que ha estado a su lado desde que su hobby se convirtió en su profesión.

“Mi madre, si la tengo que describir desde ahora, siempre la considero una mujer muy, muy, muy luchadora uue ha tenido y ha aprendido a vivir con todo, con nada, con mucho, con poco. Y nosotros, mi hermano y yo, aun siendo menos conscientes, al final hemos tenido a una referente en casa, igual que mi padre, de dos personas muy luchadoras”, aseguraba la influencer.

“Yo diría que el carácter es el mío por dos, porque eso ya va así, o sea, mi madre tenía mucho carácter y yo creo que multipliqué y ella multiplica. O sea, es más testaruda, tiene muchísimo carácter, pero sí que sabe muy bien lo que quiere”, decía Anna, la madre de Aida.

¿Cómo llevan las críticas a su hija?

Uno de los hándicaps que tiene la profesión de Dulceida son los haters, algo que sus padres han tendido que aprender a sobrellevar.

“Que a mí me critiquen, o me llamen tonta o me llamen tal, es que me da igual, pero que se lo digan a tus hijos, te duele…”, decía Anna. “Cuando había Twitter, me puse Twitter. Dos días lo tuve, pero dije, ¿qué es esto? Me empecé a encender, a encender, digo, ¿qué están hablando? Dices, esto no puede ser”, reflexionaba el padre.

“Yo estuve un día muy mal, porque pensé, ¿cómo gente que no me conoce me dice que debería estar muerta? Yo es que no puedo entender que le digas algo así a alguien, conociéndolo o no, hay mucha maldad ahí”, desvelaba la madre de Dulceida.