La 'travesura' que llevó a Dulceida a estar un mes castigada: “Mi madre llamó a la policía”

cuatro.com 31 JUL 2025 - 23:30h.

En un nuevo programa de ‘Mis raíces’, la influencer abre su corazón y permite al público conocer más sobre sus orígenes

Compartir







Aida Doménech, reconocida en el mundo digital como Dulceida, comparte una mirada íntima a su vida personal y familiar en una conversación cercana con Isabel Jiménez.

En un nuevo programa de ‘Mis raíces’, la influencer abre su corazón y permite al público conocer más sobre sus orígenes, su entorno más cercano y las experiencias que han marcado su camino tanto profesional como emocionalmente.

Su infancia y su carácter travieso

Aida Domènech ha repasado su infancia junto a Isabel Jiménez y ha recordado algunas de las anécdotas y travesuras que marcaron esa época de su vida.

“Creo que todo lo que pasa en la vida es un aprendizaje, pero yo fui bastante mala, les di muchos, muchos disgustos a mis padres. Era muy rebelde ya cuando empecé la ESO me empecé a juntar con gente muy grande de bachillerato…”, comentaba.

Pero no solo la infancia, Aida también fue una adolescente muy rebelde. “Recuerdo una travesura que estuve un mes castigada, pero muy merecido. Me acompañaron al cole, me recogían… estuve súper castigada”, recordaba la protagonista.

“Me dice, me voy a la biblioteca a estudiar, vendré a 7”, contaba la madre. “Y llegué a las 11 porque estaba como con mi primer novio. En esa época no te dabas ni besos ni nada, muy cerca de mi casa, pero no tenía teléfono. Llegué a mi casa, mi madre estaba llorando, habían llamado a la policía…”, explicaba Aida.

Dulceida explica el complejo que la llevó a reducirse el pecho

Dulceida asegura ser una persona muy segura de sí misma, pero hubo algo en su adolescencia que le causo mucho complejo: “Yo tuve muchísimo complejo con el pecho, porque tenía muchísimo. Entonces me hice una reducción, hace ya no sé 13 o 14 años”.

“Se metían mucho conmigo por ese motivo… yo lo hubiese tenido igual, pero influye, sí, están todo el rato, ‘Aída, la tetona’, ‘Ay las tetas’…”, aseguraba Dulceida.