Laura Ceballo 07 AGO 2025 - 23:45h.

El diseñador nos ha contado todos los detalles sobre el que fue uno de los mejores momentos de su carrera

En la nueva entrega de 'Mis raíces', Isabel Jiménez se ha desplazado hasta Córdoba, concretamente hasta el pueblo de Posada, para conocer la historia de Alejandro Gómez Palomo, mundialmente conocido como Palomo Spain. La presentadora ha conocido sus orígenes, cómo comenzó en el mundo de la moda y cuáles han sido los momentos que han marcado tanto su vida como su carrera.

Precisamente, uno de los hitos que más han marcado su trayectoria como diseñador de moda, fue el hecho de que Beyoncé se vistiera con uno de sus trabajos ni más ni menos que para presentar a sus mellizos.

La noticia ocupó informativos y revistas, y Palomo lo recuerda con un increíble cariño: "Eso fue una de las grandes validaciones en mi carrera. Beyoncé se puso ropa de mi segunda colección en un momento en el que todavía mucha gente no tenía la confianza absoluta", comenzaba.

De repente, un día la artista subió la foto a redes y todo estalló: "La foto más vista del año, con más likes de la historia de Instagram… Todo eso llevando un vestido que ha salido de aquí, llevando una tela que salió de un desván de una tienda que cerraba en Córdoba", recordaba.

Una bata enorme "de diva"

Momento que compartió con un amigo frente al que tuvo que defender la tela elegida: "No era una tela de un batín de señora, que era lo que él me decía. Al final acabó siendo eso", confesaba.

Ese amigo con el que compartió aquel momento también recordaba con el equipo de 'Mis raíces' lo que ocurrió: "Él me pidió opinión y no me llamó la atención, le dije que me parecía de bata para limpiar. Él me dijo que no tenía ni idea. Y con ese retal hizo una bata absolutamente gigante, con una cola enorme, y me mandó un vídeo y no era para nada una bata para limpiar, era una bata de señora loca y de diva. Pocos meses después, nos la pidió Beyoncé".