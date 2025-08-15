Laura Ceballo 15 AGO 2025 - 00:00h.

Isabel Jiménez alucina al descubrir el día a día de Carlos Cuerpo: "La agenda te come, esa es la verdad"

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha sido el protagonista de la quinta entrega de 'Mis raíces'. Isabel Jiménez le ha entrevistado con el objetivo de descubrir cómo es su día a día en el cargo, cómo ha sido su trayectoria y, además, cómo es su vida personal fuera del cargo. Por ello, el ministro ha compartido un rato de grabación con Marta, su mujer.

Le presentadora se reunía con ellos en un bar a la hora del desayuno para tomar un café, y no dudaba en preguntarles cómo se conocieron: "Trabajando juntos en la AIReF", respondía ella. Todo comenzó en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pero, más concretamente, en las horas centrales del día: "Hacíamos un montón de deporte a mediodía, y ahí nos enganchamos".

Marta se sinceraba entonces con Isabel Jiménez y le confesaba lo que siente al ver a Carlos como ministro: "Es una época preciosa. Yo a él le veo súper contento", decía sobre su presente. "Yo creo que lo recordaremos como una cápsula, un momento burbuja", añadía él. Y es que, tal y como ella apuntaba, están "viviendo cosas que son súper excepcionales".

Su rutina al final del día

Acto seguido, la presentadora aprovechaba para preguntarles cómo terminaban sus días: "A ella le gusta hacer desconexión después de la cena con una serie, un poco de tele y yo es que no llego", decía él entre risas.

Marta le conesaba entonces a Isabel los madrugones de Carlos: "Es frecuente que se levante a las cinco y se baje al despacho a trabajar. Es muy frecuente. Duerme poco", apuntaba.