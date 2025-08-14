Laura Ceballo 14 AGO 2025 - 23:45h.

La quinta entrega de 'Mis raíces' ha tenido a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, como protagonista. Isabel Jiménez se ha reunido con él para conocer cómo es su día a día en el trabajo, cuál ha sido su trayectoria hasta llegar al ministerio y cómo es su vida fuera del cargo.

Para conocer de primera mano cuál es su rutina como ministro, la presentadora le ha acompañado durante toda una jornada. Tiene más de 300 reuniones al año solo en España, 182 internacionales, 200 actos dentro y fuera de España, 70 entrevistas y continuas reuniones con su equipo.

"¿Y normalmente tienes una agenda como el día de hoy?", le preguntaba Isabel al descubrir el nivel de trabajo que maneja. "¿Horrible?", bromeaba él. "¡Horrible! Es que a mí me ha sorprendido, y mira que yo suelo tenerla complicada, pero el estar de un sitio para otro...", reaccionaba ella. Carlos Cuerpo le confesaba entonces que "la agenda te come". Y es que comer en casa o con su pareja algún día "es una utopía".

Así reaccionó al convertirse en ministro

Durante la jornada, Isabel Jiménez y Carlos Cuerpo han visitado la biblioteca del Círculo de Bellas Artes, un lugar en el que pasó mucho tiempo estudiando la oposición. Ha sido ahí cuando ha recordado el día en el que fue nombrado ministro de Economía: "No me lo había imaginado nunca. Así de sencillo. No, porque es extraño que alguien que ha empezado desde abajo acabe por dar el último paso, la pirámide se va haciendo muy estrecha conforme vas subiendo".

Compaginar con su vida privada

Y, tras charlas de cómo fueron sus inicios en el ministerio, la presentadora le preguntaba cómo hacía para compaginarlo con ver a su hija y dedicarle tiempo: "Aquí recuerdo mucho lo que me dice mi madre, que lo que importa no es tanto la cantidad de tiempo que pasamos juntos, si no la calidad. El estar presente en los ratos que tienes y que lo disfruten y lo recuerden. Es la obsesión, el objetivo", confesaba.