Palomo Spain se sincera al hablar de las críticas que recibió en su infancia: "Quise huir de aquí como loco"

En la nueva entrega de 'Mis raíces', Isabel Jiménez se ha desplazado hasta Córdoba, concreamente hasta el pueblo de Posadas. Allí se ha encontrado con Alejandro Gómez Palomo, conocido mundialmente como Palomo Spain. El diseñador ha invitado a la presentadora a conocer el lugar más especial para él, su taller.

Y, después de conocer su sitio de trabajo, el lugar en el que nacen todas y cada una de sus creaciones, visitaban su casa. "Te voy a cotillear un poco", le adelantaba Isabel. "Te voy a pedir algo. Yo quiero que me enseñes. De esos años de Londres, que me hablabas un poco de esa ropa de segunda mano... Pero a ti eso te viene de antes, a ti eso siempre te ha gustado", le decía.

"Sí, siempre", confirmaba él. "Ya de adolescente empecé a comprar en los rastros y todo eso, que a mi madre le horripilaba, y a toda mi familia. Intentaba contagiar a mis primas y mis amigas y me decían 'a ver qué ropa de muerto has traído hoy'. Pero siempre, porque al final donde encontrábamos más magia era buscando en un saco en un vintage de ropa de los años 70, los 80 y todo", le decía mientras abría las puertas de su armario.

Palomo Spain: "Está muy vivida"

Isabel Jiménez le preguntaba entonces por las "joyas" que tiene en sus perchas, y él se animaba a enseñarle sus mayores tesoros: "Ahora ya tengo bastantes. Tengo muchas cosas mías. Pero, sin duda, la pieza a la que más cariño tengo de todo mi armario es esta. Me la regaló un novio de la época. Es una chaqueta de Yves Saint Laurent, del vintage en el que trabajábamos, y el print es original del 69, es icónico y estaba en el museo del textil de Londres".

Y es que, ha sido tan especial para él, que no ha dudado en usarla hasta la saciedad: "Fíjate cómo la tengo... Toda roída, el forro roto, ya está toda muy vivida. Pero yo creo que es de las prendas que más cariño tengo".