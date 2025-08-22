cuatro.com 22 AGO 2025 - 00:40h.

Anna Ortiz y Andrés Iniesta tienen cinco hijos

Andrés Iniesta recuerda lo mal que lo pasó cuando llegó a Barcelona con 12 años: “Fue una noche terrorífica, de las peores de mi vida”

La casa de Andrés Iniesta y Anna Ortiz se llama ‘Serenidad’, nombre que ha llamado la atención de Isabel Jiménez ya que la pareja tiene cinco niños. “Imagino que serenidad poca”, le comenta a la mujer del futbolista. Y ella responde: “Es algo que intento dentro de la locura de tener cinco niños. Intento mantener siempre un poco de serenidad en la casa, si no una se vuelve loca”.

Anna confiesa que, antes de conocer a Iniesta, nunca había sido muy niñera. Es más, cuando hablaba con sus amigas les aseguraba que iba a ser la última en ser madre… “y al final la primera y cinco”. “Yo creo que al final todo ha ido surgiendo sobre la marcha, ser mamá y papá es un regalo”, explica.

Anna Ortiz no descarta volver a quedarse embarazada

A la fiesta sorpresa que le montó a Iniesta por su 40 cumpleaños acudieron sus amigas, que la preguntaron si iba a parar ya de tener hijos. Y ella respondió: “Bueno… no sé…”. Esta respuesta sorprendió mucho a Isabel Jiménez: “¿No lo tienes claro?” Anna respondió que no: “Es que al final nos gusta, disfrutamos mucho de ellos. Sí que es mucho trabajo y todos lo sabemos, pero tener la oportunidad de estar con ellos y disfrutarlos…”. Además, considera que a veces es más demandante un niño que cinco, ya que forman tropa y se entretienen mucho juntos. De hecho, los suyos “se pasan la tarde jugando y están encantados”.

Cómo se conocieron Anna Ortiz y Andrés Iniesta

Anna y Andrés llevan juntos 17 años. Se conocieron la noche de San Juan de 2007 y para él fue amor a primera vista. A ella le costó más enamorarse de él, además tenía pareja por aquel entonces. Pero tras meses de interés por parte del futbolista (con ultimátum incluido), ella acabó dándose cuenta de que estaba enamorada de él. Y hasta hoy.