Ana Peleteiro y su marido se abren en canal al recordar cómo se conocieron: "No sabía que me enamoraría tan perdidamente"

Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré rememoran los inicios de su amorcuatro.com
Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré se conocieron en una competición en el año 2016. No fue hasta cinco años después que oficializaron su relación y en 2023 se casaron. El marido de la atleta es un triplista francés que se convirtió en campeón de Europa en 2014 y alcanzó el bronce mundial en pista cubierta en 2016; además, actualmente ejerce como el propio entrenador de su mujer.

En la entrevista que realiza junto a Isabel Jiménez en 'Mis raíces', Peleteiro ha desvelado a la periodista todos los detalles sobre como comenzó su relación junto al deportista: "Nos conocimos en 2016. Yo recuerdo que él llegó a la sala de juegos y le vi como un chico muy guapo y pensé 'mira el triple campeón de Europa de triple salto, que guapo es'.

Ana Peleteiro sobre su relación con Benjamín Compaoré: "Surgió primero el amor como algo fugaz"

Él dice que yo le estuve mirando una hora con la boca abierta sin parar, y yo eso no lo recuerdo". Sobre esto, Benjamín entre risas recuerda que esto fue así: "Es real". Además, la atleta confiesa que "no voy a decir tampoco que no fue así porque yo cuando quiero algo voy a por ello".

Después, la atleta explica que "a los días me escribió por Instagram y empezamos a hablar. Yo quedé penúltima y él tercero del mundo y dije 'buah tirando del ranking, me lio con el medallista...me llevo al francés guapo' Y surgió el amor, pero como muy fugaz porque acabó el campeonato y cada uno volvió a su corral; además tenía una niña y yo no estaba para ser con 20 años madrastra".

Por otro lado, Benjamín explica que tras esto, sus caminos se separaron pero volvieron a unirse. Asimismo, Ana explica que "dio la casualidad que al cabo de cuatro años o cinco nos reencontramos. No pensé que me vendría lo que me vino de enamorarme tan perdidamente, mudarme a París, quedarme embarazada, casarme y cambiar toda mi vida"

