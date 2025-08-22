cuatro.com 22 AGO 2025 - 01:00h.

Iniesta contó en una entrevista que había pasado por una depresión

Andrés Iniesta recuerda el ultimátum que le dio a su mujer Anna Ortiz tras meses intentando conquistarla: “No íbamos a estar perdiendo el tiempo”

Andrés Iniesta ha hablado públicamente de la depresión que sufrió durante un momento de su etapa en la élite como futbolista. Afortunadamente pudo superarla. “No es algo que me avergüence. Cuando llegó la oportunidad lo dije, pero como si hubiera podido explicar mis vacaciones. Evidentemente no tiene la misma importancia, pero son situaciones que me tocó vivir y las expresé como las había vivido”, le explicó a Isabel Jiménez en ‘Mis raíces’.

La periodista ha querido saber si, cuando sus hijos sean mayores, les contará lo que vivió y compartirá con ellos las herramientas que le ayudaron a superarlo. Él contestó que sí, pero que realmente es un trabajo que ya está en marcha. “Eso lo vas haciendo día a día, con el simple hecho de las inquietudes que puedan tener, sus preocupaciones y vivencias. Cualquier cosa ya es positivo”.

El futbolista cree que se ha avanzado mucho en el campo de la salud mental y que es muy importante tener las herramientas adecuadas para gestionar cada situación. “A día de hoy yo sigo haciendo terapia, sigo sintiendo cosas a veces difíciles de gestionar, pero en cierta medida sé cómo gestionarlas y antes no”, ha contado.

Anna Ortiz no descarta volver a quedarse embarazada

Anna Ortiz y Andrés Iniesta llevan juntos 17 años y tienen cinco hijos en común. A pesar de ser familia numerosa, ella no descarta volver a quedarse embarazada... ¡y eso que antes de conocerle no era nada niñera! Pero ahora la situación ha cambiado y la pareja disfruta mucho de sus hijos y de la familia que han formado.

Anna solía decirles a sus amigas que, del grupo, ella iba a ser la última en ser madre. Y resulta que se quedó embarazada por primera vez a los 24 años y ahora puede dedicarse plenamente a su familia. En el último cumpleaños de Iniesta, ellas la preguntaron si ya iba a parar de tener bebés y ella no dijo que no.