Lara Guerra 28 AGO 2025 - 23:38h.

Ana Peleteiro detalla las primeras palabras de Iván Pedroso tras comunicarle el fin de su relación profesional

Anna Ortiz no descarta tener un sexto hijo con Andrés Iniesta: “Disfrutamos mucho de ellos”

Compartir







Tras ocho años de trabajo junto a Iván Pedroso, Ana Peleteiro tomaba en 2024 una decisión: el final de su relación deportiva con el entrenador con el que ha alcanzado sus mayores éxitos en su carrera. Junto a él, ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dos bronces mundiales en pista cubierta, entre otros.

En este contexto, Isabel Jiménez no ha dudado en conocer esta etapa de la vida de la deportista y conocer cómo afrontó la decisión el que fuera su entrenador durante tantos años. "Mi momento favorito con Pedroso no es ninguna victoria, medalla o festejo por un resultado deportivo", comienza Peleteiro.

Ana Peleteiro desvela el mejor momento junto a Iván Pedroso: "Ahí fue como una unión para toda la vida"

En esta dura decisión para la deportista, también ha querido explicarle a la periodista uno de los mejores recuerdos que tiene junto a Pedroso: "Mi mejor momento con Iván fue después de la cuarentena, que ambos estábamos pasando por un momento muy difícil; él también se acababa de separar y pasamos muchísimas horas juntos. Ahí yo conocí a Iván y él me conoció a mí, fue como unión para toda la vida".

Momentos previos a tomar la decisión, Ana lo reflexionó junto a Benjamín: "Cuando tomé esta decisión a mi me daba miedo que no la encajara bien. Yo le decía a mi marido que 'si me dice que no vamos a seguir siendo amigos, nos quedamos porque yo a Iván no le puedo perder como persona'. Él me dijo 'tranquila que no te va a decir eso'.

Finalmente, tras comunicárselo a Iván; Peleteiro nos cuenta cuál fue su reacción: "Me dijo 'han sido ocho años maravillosos y el deporte es eso. Tú no te puedes aferrar a mi porque yo no me voy a aferrar a ti'. Una frase con la que tanto Ana como Isabel no han podido evitar reírse. Asimismo, la deportista confiesa cómo se desarrolló la conversación y lo que supuso para ella: "Fue una conversación buenísima. Vino a casa, nos tomamos unos vinos y le regalé un reloj para que se acordara de mi para toda la vida. Acabamos medio contentos, los cuatro brindando y felices".

Por último, Ana ha desvelado las bonitas palabras que le dijo aquel día: "Me dijo 'disfrútalo y seguro que vas a seguir saltando muchísimo y vas a ser la mejor'. Después de esto ya pude respirar tranquila", asegura con una sonrisa.