Laura Ceballo 19 AGO 2025 - 01:50h.

Así ha reaccionado Kike Calleja al conseguir su objetivo en la nueva entrega de 'Río Salvaje' en España

El momento más especial de Kike Calleja en su visita a un santuario de animales en Galicia: "Eres preciosa"

Compartir







El nuevo programa de 'Río Salvaje' ha sido grabado en un lugar muy especial. Por primera vez en lo que va de temporada, Kike Calleja no ha viajado al extranjero. El presentador ha recorrido diferentes partes de España para mostrar la belleza de nuestro país.

Entre sus objetivos, se encontraba el de pescar un siluro gigante en el río Ebro. Se trata de una especie invasora que fue introducida en su día en nuestras aguas y que está acabando con nuestros animales autóctonos.

Tras una larga jornada de pesca, y con la ayuda de pescadores de la zona, Kike conseguía finalmente su objetivo: "Se movió la caña, corrí, clavé y no pude perder ni un solo segundo". El presentador se ponía manos a la obra dispuesto a sacarle del agua: "Vamos a por ello. A buscarlo. ¡Hay que sacarlo como sea! Ahí lo tenemos, la picada fue guapa. ¡No le podemos perder!", decía.

Después de pelear unos minutos, tomaba una importante decisión: "Íñigo, te voy a pedir un favor. Me vas a dar el guante, te voy a dar la caña y lo voy a coger. A dos manos, lo tengo claro. ¡Tengo que sacarlo! Este animal lo tengo que coger yo por la boca!". Y, en efecto, lo conseguía: "¡Lo tengo! No lo suelto por nada del mundo".