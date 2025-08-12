Kike experimenta la sensación de pasar la noche rodeado de osos: "Tenemos uno a 20 metros"

Río Salvaje 12 AGO 2025 - 01:25h.

El viaje de Kike Calleja a Finlandia ha dado mucho de sí. El aventurero no solo se ha lanzado a las aguas de este país ártico para capturar espléndidos ejemplares, también ha disfrutado del placer de pasar una noche en un bosque.

Kike, en compañía de su equipo, ha podido desde un refugio y cumpliendo todas las medidas de seguridad aconsejadas por los lugareños, observar un grupo de osos pardos.

No sin algo de temor y en completo silencio, Kike y su compañero de aventura han podido observar de cerca la fauna del lugar, entre los que han encontrado tejones y por supuesto osos:

“Es más grande de lo que yo me imaginaba, es tremendo, es enorme. Ese oso ha aparecido como si nada de entre los árboles del bosque para dar un paseo por la zona del lago”.

Kike y su equipo pasan la noche en un hide

Los hides son observatorio con unas dimensiones de unos siete metros cuadrados dotados de amplios ventanales desde los que divisar a los animales en su entorno natural y sin interferir en su comportamiento.

Generalmente están fabricados con madera, diseñada para camuflarse con el entorno y permitir a los observadores o fotógrafos permanecer ocultos mientras observan a los osos a través de las aberturas.