Tras muchos intentos, Kike Calleja captura un lucio en el lago Kivijärvi: "Mide casi un metro de largo"

Río Salvaje 12 AGO 2025 - 01:35h.

Kike Calleja cumple uno de sus sueños al conseguir ver un pez cabeza de serpiente: “Es una preciosidad”

El principal objetivo de Kike Calleja en su viaje a Finlandia era pescar un lucio. En compañía de Tommy, un joven ingeniero de construcción que también siente verdadera pasión por la pesca, el aventurero se lanzaba a la captura. Y lo cierto es que no resultaba una tarea sencilla.

Tommy lleva cuatro años como guía de pesca en los ríos y lagos de Finlandia y lo cierto es que se trata de un maestro duro de roer. A las cuatro de la tarde, Kike y Tommy se montaban en una lancha y se adentraban en uno de los mayores lagos del país, el lago Kivijärvi.

Kike no está acostumbrado a pescar de la forma en que lo hace Tommy. El finlandés utiliza la última tecnología para localizar los mejores ejemplares y esta vez no ha sido menos.

Kike Calleja lograba sacar de las gélidas aguas un tremendo lucio de aproximadamente un metro de longitud. Tras mostrar cada uno de los detalles de su anatomía, Kike regresaba el pez al agua porque, como siempre dice, en ‘Río salvaje’ se practica la pesca sin muerte.