Río Salvaje 05 AGO 2025 - 00:32h.

Kike Calleja puede ver un pez cabeza de serpiente durante su aventura en Tailandia

Kike Calleja asiste a la extracción de veneno de una cobra en el centro donde se crean antídotos: "Qué emocionante"

Kike Calleja empezaba su aventura por Tailandia metiéndose en una barca al río Naam Tha Chi, en Amphawa. El aventurero explicaba que en ese lugar las poblaciones de peces “han disminuido considerablemente” debido a la sobrepesca, contaminación de las aguas y el cambio climático.

Una de las cosas que tenía claras Kike Calleja es que en su visita a Tailandia quería encontrarse con el pez cabeza de serpiente y para ello se encontraba con John, guía de pesca y un completo experto en este pez: "Ha ganado hasta campeonatos".

Con John se trasladaba hasta el Lago Lam Chae para montarse en una barca en busca de esta especie. Ambos surcaban estas aguas desde muy temprano porque este le explicaba que "por la tarde era mucho más complicado" poder verlo.

Iban pasando las horas, todo apuntaba a que estaban cerca de este pez, pero parecía que no había suerte para poder pescarlo, mientras John no paraba de dar instrucciones a nuestro aventurero: "Me pone la cabeza como un melón". Y decidían cambiarse de zona en este lago para poder encontrarlo.

Después de mucho esperar, John conseguía que el pez picase y acercarlo hasta la barca para que Kike Calleja pudiera observarlo de cerca: "Estoy con uno de los mejores del mundo y claro, lo ha pescado él, qué bueno es".

Lo primero que hacía Calleja era quitarle el anzuelo y le observaba de cerca: "Qué bonito, tiene la cabeza totalmente igual a la de una serpiente. Tiene un brillo dorado en los ojos, las aletas son completamente diferentes. Es una preciosidad, esto como pescador es un sueño cumplido".

Tras tenerle unos segundos en sus manos, Kike devolvía al pez al agua: "También respira aire, aunque puede estar mucho tiempo fuera del agua, a nosotros no nos gusta eso, lo vamos a devolver enseguida. Siempre los peces al agua".