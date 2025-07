cuatro.com 22 JUL 2025 - 00:35h.

'Río Salvaje' se desplazaba hasta Ecuador para conseguir capturar un pez muy especial

Kike Calleja se integra en un pueblo de chagras en Ecuador y no puede contener las lágrimas en la despedida: “Esto es incomparable”

Kike Calleja recorre los rincones más desconocidos e increíbles de Ecuador en en una nueva aventura de 'Río Salvaje'. Esta vez, con el objetivo final de conseguir capturar un gran bagre del Amazonas.

Antes, el hermano de Jesús Calleja se sumerge en una gran aventura en que tiene que convivir con los Sápara, una tribu del Amazonas en peligro de extinción y que le ayudarán a conseguir pescar ese pez tan deseado.

El ritual de protección de los Sápara

De hecho, antes de embarcarse en la aventura para capturar un bagre de cola roja que le llevará varios días de navegación por el río Amazonas, un miembro de los Sápara le ofrecía hacerles un ritual de protección.

“Y ahora hermano, te quiero invitar a un pequeño ritual porque ustedes se van a ir a pescar. Para nosotros es importante cuando nos vamos al río, cubrirnos de protección y para nosotros, el tabaco es una protección y lo vamos a hacer para que no os pase nada en el río”, le explicaba a Kike Calleja antes de comenzar el ritual.

En el ritual, además, Calleja y su compañero recibían unos nombres Sápara y tenían que inhalar tabaco que sirve para evitar y curar las picaduras.

La captura del gran bagre

Tras el ritual, Kike Calleja y el equipo de ‘Río salvaje’ se adentraban en el Amazonas para intentar cumplir su objetivo. Tras unos primeros intentos con la caña, el pescador lo intentaba con el método de pesca tradicional en la zona: con ‘líneas durmientes’.

Dejaron tres líneas con cebos vivos, con un pez, durante toda la noche en tres zonas diferentes. A la mañana siguiente, el equipo se desplazaba a quitar esas líneas. En las dos primeras, las pirañas se habían comido el cebo, pero en la tercera… ¡Un bagre de cola roja!

“Un bagre de cola roja puede estar horas fuera del agua porque a la vez son peces pulmonados que también pueden respirar aire. Y esto es una belleza. Por fin un bagre con todo el sufrimiento, con todo lo que llevamos tenemos un bagre y, sobre todo, me encanta porque ha sido el estilo tradicional, como ellos pescan”, aseguraba emocionado Kike tras la hazaña.

Un final inesperado

Tras la captura, Kike Calleja quería más. Pese a ser un bagre de cola roja de gran tamaño, el aventurero estaba dispuesto a conseguir un ‘Lechero’, un bagre mucho más grande que el de cola roja.

Pero esta vez no hubo suerte, las pirañas se comieron todos los cebos y no pudieron pescar nada. Eso sí, Kike Calleja y el equipo de ‘Río Salvaje’ se iban de Ecuador con una imagen muy especial. Las cámaras captaban una familia entera de delfines rosados que paseaban por el Amazonas.