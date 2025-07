cuatro.com 22 JUL 2025 - 00:15h.

Kike, de su hermano Jesús Calleja: “Es que también se echa de menos, es que estas aventuras las hacíamos juntos…”

Kike Calleja se integra en un pueblo de chagras en Ecuador y no puede contener las lágrimas en la despedida: “Esto es incomparable”

Compartir







Kike Calleja no pierde la oportunidad de hablar con su hermano Jesús cada vez que la cobertura y las infraestructuras lo permiten durante las grabaciones de ‘Río Salvaje’.

Para el aventurero, su hermano es una pieza clave en todo lo que tiene que ver con su trabajo, y si hablamos de televisión, más aún. En esta ocasión, Kike se encontraba en pleno Amazonas, en una tribu indígena, pero con la suerte de que había una antena y una zona wiffi para emergencias.

Kike hacía una videollamada a su hermano Jesús Calleja para explicarle en qué consistía la aventura que estaba llevando a cabo en Ecuador: “Empezamos hoy una aventura, por eso la llamadita, que son 4 días por el río, iremos con unas barcas de madera con motor”.

Antes de empezar la conversación, Jesús Calleja le aconsejaba a su hermano: “Oye, cuídate, haz el favor… no me la líes que eres muy pupas. Si hay una avispa gorda, te pica a ti, si hay una serpiente, te pica a ti…”.

“Y la verdad es que es de estas aventuras de las que hacíamos juntos, hermano”, le decía Kike visiblemente emocionado. “Estamos los dos en la tele haciendo lo que más nos gusta, la pasión, viajar, conocer culturas… Y es muy emocionante. Y te voy a decir una cosa un poco ñoña, pero que te quiero mucho, hermano”, le comentaba también muy emocionado Jesús.

Al colgar, Kike Calleja no podía ocultar las lágrimas: “Es que también se echa de menos, es que estas aventuras las hacíamos juntos, entonces… Pues bueno, da cosilla”.

Kike Calleja muy emocionado con los Chagras de Ecuador

Además, Kike Calleja tampoco podía contener la emoción al convivir en un pueblo de chagras en Ecuador. Fue tal el vínculo que se generó entre Kike Calleja y el equipo de ‘Río Salvaje’ y los chagras, que en la despedida ninguno pudo contener las lágrimas.