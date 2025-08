Río Salvaje 04 AGO 2025 - 23:25h.

Kike Calleja conoce un restaurante de moda en Tailandia abierto por un madrileño

Kike Calleja durante la grabación de 'Río salvaje' en Tailandia se trasladaba hasta Bangkok, donde quedaba con Palanca, un español que tiene un restaurante de moda en la ciudad con mucho ambiente.

El aventurero alucinaba a entrar a este local: "Vaya jaleo que tenéis aquí". Y conocía a su dueño, madrile ño de nacimiento, el que le hablaba de lo que hacen en este restaurante: "Llevo 15 años aquí, hacemos comida tradicional española con un toque asiático". El que iba a hacer que Calleja entrase en un movida cocina para que se hiciera él mismo uno de sus platos típicos, un calamar con una salsa de Joselito.

Kike Calleja conoce a un español con un restaurante de moda en Tailandia

Este chico le contaba que comenzó en la hostelería a los 14 años: "Mis padres me metieron en un internado en Guadalajara que dije: 'Tengo que aprender a cocinar'. Me escapaba por las noches y me colaba en la cocina para practicar". El que explicaba cómo montó su imperio: "Me vine de Asia, dejé toda mi vida y mi familia para dedicarme 24 horas a esto".

A Kike le llamaba la atención la gran cantidad de tatuajes de Palanca: "Tienes por todos los lados". El que les explicaba algunos de sus significados, como también lo hacía Calleja con el único que tiene, el que mostraba en su brazo: "Es un poco grande, es de peces con un sol naciente. Voy tatuándome".