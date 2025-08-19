El momento más especial de Kike Calleja en su visita a un santuario de animales en Galicia: "Eres preciosa"
La nueva entrega de 'Río Salvaje' ha sido grabada en un lugar muy especial. Kike Calleja no ha viajado al extranjero, si no que ha recorrido diferentes puntos de España para vivir experiencias únicas. Después de haber visto desde un 'hide' a una hembra de lince juntos a sus cachorros, continuaba su camino y se dirigía a Galicia.
Una vez allí, concretamente en La Coruña, Kike visitaba un santuario de animales, Corax Fauna. El presentador recorría todas sus instalaciones y vivía momentos increíbles con las diferentes especies que allí se encuentran.
No obstante, Kike vivía dos momentos que marcaban la grabación del nuevo programa. En primer lugar, se reencontraba con una cachorra de tigre llamada Greta que había conocido previamente en una visita anterior al santuario: "¡Oye, ha crecido! Estuve aquí hace tiempo, pero ahora esto impone más", decía al ver cómo había cambiado desde entonces.
Greta comenzaba entonces a jugar sin parar: "Tiene una energía... Ahora está en una edad que solo piensa en jugar, jugar y jugar", le explicaba el cuidador. Pero, junto a ella se encuentra Chispa, un perrito que es para ella "una mamá adoptiva": "Son inseparables", añadía.
Una tigresa de 17 años
Acto seguido, continuaba su visita y llegaba hasta un lugar en el que ponía un cartel de 'Animales potencialmente peligrosos'. No obstante, Izan, una gran hembra de tigre, aparecía caminando con toda la calma del mundo, directa a saludar a Kike Calleja, que la recibía con un bonito abrazo: "Hola, Izan. Vine a verte otra vez. Qué animal, eh, impresionante", reaccionaba nada más verla.
"Este animal es todo es un amor. Y está aquí porque ellos lo han cuidado. Ya es muy mayorina, 17 añitos. Es impresionante. Eres preciosa, Izan, eres un animal impresionante. Es una auténtica maravilla", decía antes de despedirse de ella.