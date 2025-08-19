Laura Ceballo 19 AGO 2025 - 01:10h.

El presentador de 'Río Salvaje' ha logrado verlos en Peñalajo, en la provincia de Ciudad Real

En la nueva entrega de 'Río Salvaje', Kike Calleja no ha viajado al extranjero. En este programa, el presentador ha recorrido diferentes puntos de España con el objetivo de mostrarnos la belleza de nuestro país. Una de sus primeras paradas ha sido Peñalajo, en Ciudad Real.

Precisamente por ello, Kike decidía pegarse un madrugón con la única misión de poder ver a un lince ibérico. El día amanecía nublado e incluso con viento, algo que no favorecía la situación. No obstante, se dirigía con todo el equipo al 'hide', una pequeña cabaña con un cristal desde donde iban a poder ver a los animales sin que ellos les vieran.

A las ocho de la mañana ya se encontraban preparados. Solo faltaba esperar, pero pronto comenzaba a llover: "Se ha mojado el cristal entero, está lleno de gotas. Estamos viendo por la aplicación que deja de llover dentro de un rato. A ver si va mejorando un poco", decía Kike esperanzado, explicando que no se trata de "condiciones idóneas" para ver al lince.

Cerca de las diez de la mañana, veían diferentes especies de aves, e incluso a una pareja de conejos copulando. Pero ni rastro de los linces. Tampoco a las dos del mediodía. Pero es que, alcanzadas las cinco de la tarde, tampoco había aparecido, y Kike Calleja empezaba a perder la esperanza: "El lince sigue sin aparecer, no sé si seremos capaces de verlo".

Cinco cachorros de lince

Pero, de pronto, llegaba la sorpresa y aparecía por fin: "Ya le veo, ya le veo. Por ahí va, por fin", repetía Kike una y otra vez. Pero, para su sorpresa, no venía sola. Se trataba de una lince hembra que venía acompañada de sus cachorros, que iban apareciendo uno detrás de otro: "¡Qué pasada! ¡Esto es increíble! ¡Otro más! Son tres ya... ¡Cuatro! ¡Cuatro cachorros de lince con la madre, esto es brutal!", celebraba Calleja muy emocionado.