Kike Calleja, muy agobiado, tiene que salir a toda prisa de una sauna finlandesa: "Me arde la lengua"

Río Salvaje 12 AGO 2025 - 00:55h.

Paco, el guía de Kike, le ha animado a meterse en una sauna a casi 90 grados centígrados

El aventurero apenas duraba unos minutos dentro: “No entiendo cómo preferís esto a una birra fresquita”

Kike Calleja se ha adentrado en una nueva aventura y ha escogido para ello Finlandia. Este país ártico está compuesto en un 10% de agua, un lugar idóneo para hacerse con los ejemplares más deseados.

Pero no solo de pesca vive el hombre. Kike Calleja se acompañará de habitantes del lugar para conocer las costumbres de esta zona y para descubrir que algunas de ellas no van demasiado con él.

Paco, un finlandés que vivió parte de su vida en Madrid, le ha mostrado a Kike una de las costumbres de su país: las largas sesiones de sauna. Paco ha invitado a Kike a entrar con él en una sauna a una temperatura de cerca de 90 grados.

Kike, que no lleva demasiado bien eso del calor, ha descubierto gracias a su nuevo amigo que prácticamente todos los habitantes del país tienen sauna en casa: “En Finlandia hay 5,5 millones de habitantes, pues tenemos en total 3,2 millones de saunas”.

Tras pasar unos minutos en la sauna, Kike comenzaba a notar el agobio: “No estoy disfrutando nada, no me entra el aire en los pulmones, si saco la lengua siento que se me va a cocer. ¿Y esto es lo que más os gusta hacer? ¿No os gusta más tomaros unas birras en un bar? Vamos no me jodas”.