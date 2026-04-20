Mediterráneo: cuatro razones para volver en agosto y disfrutar del eclipse solar

cuatro.com 20 ABR 2026 - 18:06h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana a hacer Astroturismo

Te damos cuatro motivos para volver a la Comunitat Valenciana en agosto y disfrutar del eclipse solar

Mediterráneo: cuatro razones para viajar a las Reservas Starlight

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Esta semana, viajamos al Mediterráneo, y en ese apasionante trayecto te damos razones para descubrir, viajar y para volver a la Comunitat Valenciana. En esta nueva entrega del formato, visitamos las reservas Starlight y descubriremos el astroturismo en la Comunitat Valenciana. Un destino ideal para disfrutar de las estrellas, hacer turismo rural y conectar con la profundidad del espacio desde enclaves únicos.

Aunque siempre hay razones de peso para volver a la Comunitat Valenciana, este verano habrá más, ya que será un entorno idoneo para la observación del eclipse solar que viviremos a mediados de agosto.

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Dicho eclipse solar se podrá ver al atardecer del miércoles 12 de agosto. Una experiencia extraordinaria de la que hablamos con Roger Mira, responsable del área de astronomía de 'Big History', quién nos da algunos consejos para disfrutarlo de la mejor manera.

"Durante toda la fase parcial, es necesario llevar gorra, protector solar y gafas de eclipse, por supuesto, que hay que llevarlas puestas todo el rato en la fase parcial. Solo en la parte total, que dura un minuto aproximadamente, te puedes quitar las gafas. Pero una vez que termine la fase total y el sol vuelve, se deseclipsa, debes ponerte las gafas de nuevo. Luego la fiesta continua, se hace de noche y una hora y media tras la puesta del sol, ya sería noche cerrada y es la noche de las Perseidas".

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Aunque los horarios pueden variar según la zona de España donde uno se encuentre, la fase parcial comenzará alrededor de las 19:30h alcanzando su totalidad una hora más tarde, con una duración entre uno y dos minutos.

Lo cierto es que la Comunitat Valenciana es un entorno idóneo para practicar astroturismo en cualquier época del año. Un escenario perfecto para observar los fenómenos celestes más allá de los eventos puntuales, reduciendo la huella lumínica y aplicando una responsabilidad ambiental y comunitaria de forma que todos podamos disfrutar de esta actividad de manera plena.

Además, las Reservas Starlight y cuatro razones para descubrir las estrellas

La Comunitat Valenciana es uno de los destinos ideales para el astroturismo nacional, así lo ha reconocido la fundación Starlight, que se encarga de la protección del cielo estrellado y la difusión de la astronomía.

El astroturismo se desarrolla en espacios con poca contaminación lumínica, por lo tanto es una experiencia de turismo rural y natural en el que conectar con el espacio desde enclaves naturales sorprendentes.