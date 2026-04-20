Mediterráneo: cuatro razones para viajar a las Reservas Starlight

cuatro.com 20 ABR 2026 - 18:06h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana a hacer Astroturismo

Te damos cuatro motivos para viajar a las Reservas Starlight y conocer el astroturismo

Mediterráneo: cuatro razones para descubrir las estrellas en la Comunitat Valenciana

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Esta semana, viajamos al Mediterráneo, y en ese apasionante trayecto te damos razones para descubrir, viajar y para volver a la Comunitat Valenciana. En esta nueva entrega del formato, visitamos las reservas Starlight y descubriremos el astroturismo en la Comunitat Valenciana. Un destino ideal para disfrutar de las estrellas, hacer turismo rural y conectar con la profundidad del espacio desde enclaves únicos.

La Fundación Starlight ha reconocido a la Comunitat Valenciana como uno de los destinos ideales para practicar el astroturismo en España. Esta organización, que se encarga de la protección del cielo estrellado y la difusión de la astronomía, ha certificado dos destinos en la región como 'Starlight': la Mancomunidad del Alto Turia y Tierra Bobal.

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Aras de los Olmos, Titaguas, Chelva, Casas Altas, Casas Bajas, Tuéjar y Benajéber son los municipios que forman parte de esta Reserva de la biosfera del Alto Turia protegida por la UNESCO desde el año 2019, también conocida como Reserva Starlight.

Desde cualquiera de estos pueblos valencianos es posible conectar con la profundidad del espacio. El más reconocido internacionalmente es Aras de los Olmos, una de las localidades donde las estrellas brillan más y observarlas se convierte en toda una experiencia.

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Este pueblo cuenta con hasta cuatro observatorios para ver brillar miles de estrellas, destacando el planetario Big History, el Centro Astronómico del Alto Turia y el Observatorio de la Universidad de Valencia.

Titaguas también forma parte de esta Reserva Starlight, con su mirador astronómico de la Loma, equipado con paneles informativos e ideal para descubrir cómo son las constelaciones y aprender sobre la historia de esta ciencia.

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El astroturismo se desarrolla en espacios con poca contaminación lumínica, por lo tanto es una experiencia de turismo rural y natural en el que conectar con el espacio desde enclaves naturales sorprendentes.

Además, una razón de peso para volver a la Comunitat Valenciana este agosto es para disfrutar del eclipse solar desde un entorno preferente para su observación. El eclipse solar de este verano se podrá ver a las 20:30 el miércoles 12 de agosto.