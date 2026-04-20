Mediterráneo: cuatro razones para descubrir las estrellas en la Comunitat Valenciana

cuatro.com 20 ABR 2026 - 17:43h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana a hacer Astroturismo

Te damos cuatro motivos para descubrir las estrellas en la Comunitat Valenciana y conectar con el espacio desde enclaves naturales sorprendentes

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Esta semana, viajamos al Mediterráneo, y en ese apasionante trayecto te damos razones para descubrir, viajar y para volver a la Comunitat Valenciana. En esta nueva entrega del formato, visitamos las reservas Starlight y descubriremos el astroturismo en la Comunitat Valenciana. Un destino ideal para disfrutar de las estrellas, hacer turismo rural y conectar con la profundidad del espacio desde enclaves únicos.

El astroturismo en la Comunitat Valenciana es una experiencia de turismo rural y natural en el que conectar con el espacio desde espacios naturales sorprendentes.

El astroturismo es una actividad que se practica en lugares sin contaminación lumínica donde ver las estrellas y las constelaciones de la mejor manera posible. Además es una experiencia que se completa con actividades divulgativas, senderismo nocturno, cultura e historia.

En los últimos años, el turismo científico ha ganado demanda entre los viajeros ya que es un turismo sostenible basado en la divulgación del conocimiento sobre la ciencia. Los pequeños municipios y poco poblados, son ideales para descubrir la inmensidad del espacio

En la Comunitat Valenciana existen diferentes alojamientos preparados para los turistas que desean disfrutar de las estrellas. Cuentan con un espacio reservado para la observación, telescopios o, incluso, actividades nocturnas orientadas a disfrutar de su patrimonio celeste.

Además, el “turismo de las estrellas” invita a disfrutar de otros aspectos interesantes. Por ejemplo, existen catas de vinos bajo las estrellas en la provincia de Castellón, donde interpretar el cielo y sus constelaciones al mismo tiempo que descubres el manejo y la elaboración del vino.

Además, conocemos las Reservas Starlight y te damos razones para disfrutar del eclipse solar

La Comunitat Valenciana es uno de los destinos ideales para el astroturismo nacional, así lo ha reconocido la fundación Starlight, que se encarga de la protección del cielo estrellado y la difusión de la astronomía. Además, una razón de peso para volver a la Comunitat Valenciana este agosto es para disfrutar del eclipse solar desde un entorno preferente para su observación. El eclipse solar de este verano se podrá ver a las 20:30 el miércoles 12 de agosto.