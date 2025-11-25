Visitamos San Lorenzo de El Escorial, ciudad reconocida Patrimonio Mundial por la Unesco
En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para escaparse a San Lorenzo de El Escorial
Además, viajamos hasta la siempre mágica Jamaica y descubrimos cuatro ciudades de Bélgica
¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, viajamos hasta la siempre mágica Jamaica, conocemos cuatro ciudades imprescindibles de Bélgica y visitamos San Lorenzo de El Escorial, ciudad reconocida Patrimonio Mundial por la Unesco.
Cuatro razones para escaparse a San Lorenzo de El Escorial
La Comunidad de Madrid cuenta con tres ciudades monumentales incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco: Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial, esta semana te ofrecemos cuatro razones para conocer esta última.
- Esta ciudad es un destino ideal para una escapada de dos o tres días, tiempo necesario para conocer a fondo su espectacular patrimonio.
- El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial está considerado el edificio más grandioso de la región de Madrid y una de las arquitecturas más singulares del Renacimiento europeo.
- El trazado urbano del gran conjunto monumental conforma una pequeña y acogedora ciudad que vive entre la tradición y la modernidad
- Además, San Lorenzo de El Escorial es un destino perfecto para adentrarse en el Parque Nacional de Guadarrama y su área de influencia, para realizar actividad en la naturaleza y turismo activo
Además, viajamos hasta Jamaica y descubrimos cuatro ciudades de Bélgica
Jamaica es la tercera isla más grande de El Caribe pero también es un país lleno de contrastes y, sobre todo, de música.
- La capital, Kingston, cuenta con una amplia oferta cultural y se puede hacer de todo, aunque con cuidado
- En la Costa Oeste es posible encontrar parajes idílicos donde ver puestas de sol o lanzarse al agua desde un acantilado
- Célebre por sus recónditas playas y paisajes vírgenes, la Costa Sur de Jamaica es un auténtico tesoro
- Y, por supuesto, Jamaica no se puede entender sin la música. Allí nació Bob Marley y ritmos como el ska o el reggae tienen aquí su paraíso.
Nuestra última parada es Bélgica. Aunque es pequeño y fácil de recorrer, es uno de los países europeos más desconocidos. Ciudades llenas de encanto conviven con otras más cosmopolitas.
- En su capital, Bruselas, es obligatorio visitar la Grand Place, la Rue du Midi y su Manneken Pis o el barrio de Sablon.
- Brujas, la ciudad del chocolate, brilla por sus kilómetros de canales y sus cuarenta puentes.
- Gantes es la ciudad con más edificios históricos de Flandes, y allí debes probar los mejillones con patatas fritas
- Y terminamos el viaje en Amberes, el segundo puerto más importante de Europa y capital de los diamantes