En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para escaparse a San Lorenzo de El Escorial

Además, viajamos hasta la siempre mágica Jamaica y descubrimos cuatro ciudades de Bélgica

¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, viajamos hasta la siempre mágica Jamaica, conocemos cuatro ciudades imprescindibles de Bélgica y visitamos San Lorenzo de El Escorial, ciudad reconocida Patrimonio Mundial por la Unesco.

Cuatro razones para escaparse a San Lorenzo de El Escorial

La Comunidad de Madrid cuenta con tres ciudades monumentales incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco: Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial, esta semana te ofrecemos cuatro razones para conocer esta última.

Esta ciudad es un destino ideal para una escapada de dos o tres días, tiempo necesario para conocer a fondo su espectacular patrimonio .

para una escapada de dos o tres días, tiempo necesario para conocer a fondo su espectacular . El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial está considerado el edificio más grandioso de la región de Madrid y una de las arquitecturas más singulares del Renacimiento europeo.

está considerado el edificio más grandioso de la región de Madrid y una de las arquitecturas más singulares del El trazado urbano del gran conjunto monumental conforma una pequeña y acogedora ciudad que vive entre la tradición y la modernidad

conforma una pequeña y acogedora ciudad que vive entre la y la Además, San Lorenzo de El Escorial es un destino perfecto para adentrarse en el Parque Nacional de Guadarrama y su área de influencia, para realizar actividad en la naturaleza y turismo activo

Además, viajamos hasta Jamaica y descubrimos cuatro ciudades de Bélgica

Jamaica es la tercera isla más grande de El Caribe pero también es un país lleno de contrastes y, sobre todo, de música.

La capital, Kingston , cuenta con una amplia oferta cultural y se puede hacer de todo, aunque con cuidado

, cuenta con una amplia oferta cultural y se puede hacer de todo, aunque con cuidado En la Costa Oeste es posible encontrar parajes idílicos donde ver puestas de sol o lanzarse al agua desde un acantilado

es posible encontrar parajes idílicos donde ver puestas de sol o lanzarse al agua desde un acantilado Célebre por sus recónditas playas y paisajes vírgenes, la Costa Sur de Jamaica es un auténtico tesoro

de Jamaica es un auténtico tesoro Y, por supuesto, Jamaica no se puede entender sin la música. Allí nació Bob Marley y ritmos como el ska o el reggae tienen aquí su paraíso.

Nuestra última parada es Bélgica. Aunque es pequeño y fácil de recorrer, es uno de los países europeos más desconocidos. Ciudades llenas de encanto conviven con otras más cosmopolitas.