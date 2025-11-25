Logo de cuatrocuatro
Visitamos San Lorenzo de El Escorial, ciudad reconocida Patrimonio Mundial por la Unesco

P323 - Jamaica, Bélgica y San Lorenzo de El Escorial Planes Cuatro Temporada 4 Programa 323
¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, viajamos hasta la siempre mágica Jamaica, conocemos cuatro ciudades imprescindibles de Bélgica y visitamos San Lorenzo de El Escorial, ciudad reconocida Patrimonio Mundial por la Unesco.

Cuatro razones para escaparse a San Lorenzo de El Escorial

La Comunidad de Madrid cuenta con tres ciudades monumentales incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco: Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial, esta semana te ofrecemos cuatro razones para conocer esta última.

  • Esta ciudad es un destino ideal para una escapada de dos o tres días, tiempo necesario para conocer a fondo su espectacular patrimonio.
  • El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial está considerado el edificio más grandioso de la región de Madrid y una de las arquitecturas más singulares del Renacimiento europeo.
  • El trazado urbano del gran conjunto monumental conforma una pequeña y acogedora ciudad que vive entre la tradición y la modernidad
  • Además, San Lorenzo de El Escorial es un destino perfecto para adentrarse en el Parque Nacional de Guadarrama y su área de influencia, para realizar actividad en la naturaleza y turismo activo

Además, viajamos hasta Jamaica y descubrimos cuatro ciudades de Bélgica

Jamaica es la tercera isla más grande de El Caribe pero también es un país lleno de contrastes y, sobre todo, de música.

  • La capital, Kingston, cuenta con una amplia oferta cultural y se puede hacer de todo, aunque con cuidado
  • En la Costa Oeste es posible encontrar parajes idílicos donde ver puestas de sol o lanzarse al agua desde un acantilado
  • Célebre por sus recónditas playas y paisajes vírgenes, la Costa Sur de Jamaica es un auténtico tesoro
  • Y, por supuesto, Jamaica no se puede entender sin la música. Allí nació Bob Marley y ritmos como el ska o el reggae tienen aquí su paraíso.
Nuestra última parada es Bélgica. Aunque es pequeño y fácil de recorrer, es uno de los países europeos más desconocidos. Ciudades llenas de encanto conviven con otras más cosmopolitas.

  • En su capital, Bruselas, es obligatorio visitar la Grand Place, la Rue du Midi y su Manneken Pis o el barrio de Sablon.
  • Brujas, la ciudad del chocolate, brilla por sus kilómetros de canales y sus cuarenta puentes.
  • Gantes es la ciudad con más edificios históricos de Flandes, y allí debes probar los mejillones con patatas fritas
  • Y terminamos el viaje en Amberes, el segundo puerto más importante de Europa y capital de los diamantes
