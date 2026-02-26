No te pierdas las nuevas aventuras de los Jiménez y los Salazar

La reacción de los Jiménez al descubrir la boda entre Graciela y Juan en 'Los Gipsy Kings': "Estoy triste y alegre"

En Madrid, las Salazar continúan forjando su amistad con Camila y Taty Guiribitey, compartiendo planes y confidencias de lo más lujosas. "Madre mía, qué pintas. Menos mal que Dios no me dio tanto dinero. ¡Gracias, Señor!", exclamaba Raquel al ver llegar a sus amigas influencers de Miami a su quedada familiar.

Y entre mucha tensión, y gritos, las cuatro se han subido a un coche, con Raquel Salazar al volante. ¿Asustarán las Salazar a las Guiribitey con este paseo en coche por las carreteras de la capital madrileña?: "Mamá, que se acaba el carril", decía Noemí y Taty suplicaba bajarse del vehículo.

Mientras tanto, en Plasencia Marisol ha compartido con Dani su preocupación sobre su hija, Graciela, de cara a la boda. Durante una conversación en la habitación, los Jiménez han hablado de su hija y de cómo la ven: "¿Cómo ves a Graciela?", preguntaba el padre, a lo que su madre respondía que sus hijas no tenían suerte con sus maridos: "Yo la veo bien, está tranquila". Rebe y José han disfrutado también de una cita romántica a solas para avivar la llama del inicio de su relación con muchos nervios.

Por su parte, una conversación entre Susi y Graciela desatará la tensión ante una posible propuesta: "Juan me está agobiando. Me está diciendo que nos podemos escapar", decía la joven a su hermana. ¿Tendremos una boda en los Jiménez o estallará todo en 'Los Gipsy Kings'.