Avance | Los Jiménez se enteran de la boda entre Graciela y Juan y las Salazar planean un viaje a Miami

Las Salazar hacen un 'brunch' con las Guiribitey y los Jiménez se preparan para la boda de Graciela

Los Jiménez conocen a Juan en la pedida de Graciela ante los nervios de ella: "Crece la familia"

En el siguiente programa de los 'Gipsy Kings', Noemí Salazar junto a su hija, continúa de la mano de las influencers de Miami, Las Guiribitey para hablar del negocio entre risas, brindis y cotilleos. Sin embargo, hay un gran problema al frente momentos previos a la otra reunión pese a esto las influencias de Estados Unidos no dudan en preguntar a las 'brilli brilli' cuándo van a visitarlas.

Entre encuentro y encuentro, las Salazar van cogiendo más confianza con ellas y les proponen otra quedada inspirada en "la fiesta gitana". En torno al negocio, Raquel se pone manos a la obra para conformar poco a poco lo que quiere con nuevas decisiones sobre el "semitraspaso"

Por otro lado, los Jiménez continúan con su gran y esperada misión, la boda de Graciela con Juan. Poco a poco y a través de encuentros, la familia de ella abre las puertas de su casa para ir conociéndole y que conozca también más a fondo a la familia. Y es que Graciela tiene ganas de que suceda ya su ansiada boda y por ello a través de una pancarta se lo comunican a todos los integrantes.

Asimismo, detrás de una boda están los innumerables preparativos; por ello, los novios ya están pensando en cada detalle. Mientras que, ella desea celebrarla en Plasencia, él prefiere hacerla en Sevilla. Además, Graciela le deja claro que "tienes que estar todo el rato conmigo".