Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates

El recibimiento de un soltero a ritmo de jota pilla por sorpresa a su cita en 'First Dates': "Tenía que haberla cantado más tranquilo"

El recibimiento de un soltero a ritmo de jota pilla por sorpresa a su cita en 'First Dates': "Tenía que haberla cantado más tranquilo"
La soltera no da crédito con el recibimiento de su cita. 'First Dates'
Compartir

Carlos Sobera quiere conocer más en profundidad al soltero y le pregunta por sus pasiones. Además de bailar, viajar y hacer sus almendras garrapiñadas caseras, confiesa que sabe "algo" de cante: "Yo no he tenido tiempo para que me educaran un poco la voz para cantar porque en el cante va también que te enseñen a respirar a tiempo...".

Al presentador se le ocurre que puede recibir en el restaurante de 'First Dates' a su cita cantándole una jota "como buen aragonés" y, aunque no recibe una repuesta afirmativa por su parte, Carlos Sobera no duda de su talento: "Se te da bien y lo sabes, venga. A capella".

PUEDE INTERESARTE

El musical recibimiento del soltero a su cita

Gloria es una mujer "muy presumida" a la que le "encanta ir perfecta siempre", algo que demuestra con su 'outfit' de la noche: "¡Qué guapa vienes!". Se define a sí misma como "una persona muy divertida" a la que le gusta mucho la música y la gimnasia, aunque bailar es lo que más le gusta.

Mientras habla con el presentador y, sin esperarlo, se escucha de fondo la voz de su cita cantando una jota. "Qué sorpresa, ¿no? Se esfuerza demasiado y tenía que haberla cantado más despacito y más tranquilito", señala al equipo del programa la soltera.

Temas