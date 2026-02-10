First Dates Madrid, 10 FEB 2026 - 22:07h.

Uno de los primeros solteras en entrar en el restaurante de 'First Dates' en su segunda entrega del especial por San Valentín es Zhenxian, un artista de 30 años cuyo nombre significa por la parte de Zhen "agitar, mover, vibrar, recobrar, ánimo, animar" y la de xian "volar, planear". "Conjuntamente, yo lo interpreto como desplegar las alas y volar", señala el soltero.

Originario de China, se considera una persona "cosmopolita" por lo que dejó su país natal hace ocho años ya para viajar y aprender motivado por "un deseo de conocer este mundo que es grande". "Al final soy un poco la oveja negra de la familia", afirma.

Mientras Carlos Sobera continúa haciéndole preguntas en la barra del restaurante para seguir conociendo al soltero, ocurre un cómico momento que hace reír a Matías Roure, quien se encuentra escuchando su conversación.

El cómico momento entre Carlos Sobera, el soltero y Matía

Al ir a hacerle una nueva pregunta, el presentador le pregunta llamándole por su nombre. Sin embargo, su pronunciación desata la risa en Matías Roure, quien está al otro lado de la barra junto a ellos. "Se ríe de mí porque no he pronunciado bien tu nombre. No te he llamado Sin chan", se justifica Carlos Sobera.

Para ayudar al presentador, el soltero le dice que puede llamarle Zhen directamente o colibrí: "Ese es el nombre que me dieron en México". No obstante, Carlos Sobera opta por referirse a él por la abreviación de su nombre.

El soltero trae consigo unos palillos para realizar unos juegos durante la cita y así "romper el hielo" con algo típico en su país. "Me gustaría que una persona también que tenga entusiasmo, que tenga de conocer este mundo o tenga inquietud por las artes", confiesa.

En cuanto a España, lo que más le gusta es "las culturas contemporáneas, las artes vivas y la performance". Respecto a su gastronomía, lo tiene claro: "El rabo en toro". Sin embargo, en esta ocasión es Carlos Sobera quien se parte de risa puesto que al decirlo, el soltero señala a Matías. "Eso fue inconsciente total", afirma entre risas a solas.