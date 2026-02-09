First Dates Madrid, 09 FEB 2026 - 23:34h.

Nati e Iván se conocieron en redes sociales en 2021 y mantuvieron unas conversaciones que hoy su cita desmiente

En su cita en 'First Dates', Natalia no se esperaba para nada que fuera a tener una cita doble pues tanto Lázaro como Iván quieren conocerla en persona y hacerse con su amor.

Tras el turno del soltero que se define a sí mismo como "un gitano gótico" con el que ha tenido muy buen 'feeling', llega el turno de Iván. El joven, quien asegura no haber tenido nunca pareja, se alegra de conocerla por fin en persona: "¡Cuánto tiempo!". Mientras que a él le parece que su cita es más bajita de lo que pensaba, la soltera siente que "es más guapo que en fotos". ¿Surgirá la chispa entre los dos?

Una revelación que extraña por completo a la soltera

Iván le recuerda a su cita que es de Pineda de Mar, una localidad costera de Barcelona. Sin embargo, esto no es lo único que recuerda el soltero: "Me dijiste que si fuera de Madrid, hubiera sido tu novio".

Completamente extrañada, Nati niega en rotundo: "¿Yo te dije eso? Yo no te dije eso. No, no, no, no". No obstante, el soltero insiste al equipo del programa en la veracidad de sus palabras: "Te lo juro que sí me lo dijo, pero lo tengo en el otro móvil y se ha borrado el WhatsApp".

Y es que los solteros tuvieron una temporada, allá por el 2021 cuando se conocieron, en la que hablaban más: "Nos dijimos de todo". Algo que la soltera achaca porque le cae bien y le parece "un chico guay". "Y porque te gustaba, ¿o te sigo gustando?", añade su cita. "Eres guapo, pero ya no me guío tanto por el físico, sino por cómo es la otra persona", le responde con sinceridad Natalia.

"Una vez me dijo que tenía unas esposas y que me iba a esposar para jugar conmigo como si fuera yo su juguete sexual y yo le dije a ella que le iba a hacer lo mismo y dijo 'Cuando quieras'", confiesa a las cámaras a solas.

Razón por la cual le recuerda a su cita que le dijo de hacer videollamadas, pero por su timidez no se atrevía. "Yo es que esas cosas no, no es lo mío. Yo hasta el matrimonio no hago esas cosas raras", reacciona la soltera.

Al soltero no se le olvida ningún detalle de sus conversaciones pues ha cuidado todos los detalles, como por ejemplo pintarse las uñas de color negro: "Quería que me viese gótico porque me dijo una vez que estaría muy sexy".